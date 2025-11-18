Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बांग्लादेश की कप्तान ने किया विश्व विजेता हरमनप्रीत का अपमान, सीरीज स्थगित

Advertiesment
हमें फॉलो करें India

WD Sports Desk

, मंगलवार, 18 नवंबर 2025 (17:04 IST)
बांग्लादेश की कप्तान निगार सुल्ताना जोटी ने हरमनप्रीत कौर के लिए अपमनाजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। गौरतलब है कि बांग्लादेश की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान निगार सुल्ताना जोटी पर उनकी गेंदबाज जहांनारा आलम ने मार पीट का आरोप लगाया था। इस पर बांग्लादेश की कप्तान ने कहा है कि वह कोई भारतीय कप्तान हरमनप्रीत नहीं है जो अपने खिलाड़ियों से मारपीट शुरु कर दें।

बांग्लादेश महिला क्रिकेट एकदिवसीय विश्वकप में अपने शुरुआती मैच पाकिस्तान को छोड़कर किसी भी मैच में जीत ना पा सकी। हालांकि वह दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ जीत से बेहद करीब थी। देश के क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने हालांकि इस आरोप को निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए खारिज कर दिया है। बीसीबी ने एक बयान में कहा, ‘‘BCB इन आरोपों का स्पष्ट तौर पर और दृढ़ता से खंडन करता है, जो निराधार, मनगढ़ंत और सच्चाई से परे हैं।‘
webdunia

बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय महिला टीम की सीमित ओवरों की घरेलू श्रृंखला स्थगित

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगले महीने बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीमित ओवरों की घरेलू श्रृंखला को भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने स्थगित कर दिया है और इसी समय विश्व चैंपियन टीम के लिए एक वैकल्पिक कार्यक्रम तैयार करने की कोशिश कर रहा है।बांग्लादेश के खिलाफ तीन एकदिवसीय और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच आईसीसी के भविष्य दौरा कार्यक्रम (FTP) का हिस्सा थे और इनके कोलकाता तथा कटक में खेले जाने की उम्मीद थी।

इस महीने की शुरुआत में आईसीसी एकदिवसीय विश्व कप जीतने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ श्रृंखला टीम की पहली श्रृंखला हो सकती थी।हालांकि इस बारे में अधिक जानकारी नहीं दी गई लेकिन दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण राजनयिक संबंधों ने श्रृंखला के कार्यक्रम में बदलाव में भूमिका निभाई होगी।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सुदर्शन हो सकते हैं शुभमन की जगह शामिल, स्पिन के लिए हुआ अनोखा अभ्यास

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels