अफगान के नापाक इरादों पर पानी फेरा गेंदबाजों ने, पाक की 39 रनों से जीत

पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 39 रनों से हराया

, शनिवार, 30 अगस्त 2025 (17:00 IST)
AFGvsPAK कप्तान आगा सलमान (नाबाद 53) की अर्धशतकीय पारी के बाद हारिस रउफ (चार विकेट) के शानदार प्रदर्शन की बदौलत पाकिस्तान ने टी-20 त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को 39 रनों से हरा दिया।शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में शुक्रवार रात खेले गये मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट पर 182 रनों का स्कोर खड़ा किया।

कप्तान आगा सलमान ने 36 गेंदों में तीन चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 53 रनों की पारी खेली। साहिबजादा फरहान ने 10 गेंदों में (21), फखर जमां (20), मोहम्मद नवाज (21), मोहम्मद हारिस (15), फहीम अशरफ(14) और सैम अयूब 14 रन का योगदान दिया। अफगानिस्तान की ओर से फरीद अहमद ने दो विकेट लिये। मुजीब उर रहमान, अजमतउल्लाह ओमरजई, मोहम्मद नबी और राशिद खान ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।

183रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत खराब रही और उसने तीसरे ही ओवर में इब्राहिम जदरान (नौ) का विकेट गंवा दिया। इसके बाद सेदिकुल्लाह अटल ने रहमानउल्लाह गुरबाज के साथ दूसरे विकेट के लिए 50 रन जोड़े। आठवें ओवर में मोहम्मद नवाज ने रहमानउल्लाह गुरबाज 27 गेंदों में 39 रन को आउट कर पाकिस्तान को दूसरी सफलता दिलाई।

इसके बाद बल्लेबाजी करने आये डर्विश रसूली ने सेदिकुल्लाह अटल के साथ पारी को संभालने का प्रयास किया। 12वें ओवर में हारिस रउफ ने सेदिकुल्लाह अटल 19 गेंदों में (23) को आउटकर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद कप्तान राशिद खान को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज पाकिस्तान के गेंदबाजी आक्रमण के आगे नहीं टिक सका और अफगानिस्तान की पूरी टीम 19.5 ओवर में 143 रन पर सिमट गई और पाकिस्तान ने 39 रनों से मुकाबला जीत लिया। राशिद खान ने 16 गेंदों मे पांच छक्के और एक चौका लगाते हुए 39 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान की ओर से हारिस रउफ ने चार विकेट लिये। शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद नवाज और सुफियान मकीम को दो-दो विकेट मिले।(एजेंसी)

