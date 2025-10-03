Navratri

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






आजाद कश्मीर के बयान पर विवाद बढ़ा तो सना मीर ने दिया स्पष्टीकरण (Video)

Advertiesment
हमें फॉलो करें Sana Mir

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 3 अक्टूबर 2025 (12:57 IST)
पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने महिला विश्व कप की कमेंट्री के दौरान 'आज़ाद कश्मीर' वाली टिप्पणी के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी, जिससे विवाद खड़ा हो गया।पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान सना मीर ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच महिला विश्व कप 2025 मैच की कमेंट्री के दौरान अपनी एक टिप्पणी के कारण चर्चा में आई थी।

गौरतलब है कि मीर ने प्रसारण के दौरान कहा कि क्रिकेटर नतालिया परवेज़ "आज़ाद कश्मीर" से हैं। इससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि उन्होंने शुरुआत में "कश्मीर" कहा था; हालाँकि, बाद में उन्होंने खुद को सुधारते हुए "आज़ाद कश्मीर" कह दिया।

क्रिकेट की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें

उन्होंने आधिकारिक प्रसारण में कहा था, "नतालिया, जो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से आती हैं, लाहौर में काफ़ी क्रिकेट खेलती हैं। उन्हें अपना ज़्यादातर क्रिकेट लाहौर में ही खेलना पड़ता है।"
यह क्लिप कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई प्रशंसकों ने आईसीसी और उसके अध्यक्ष जय शाह को टैग करते हुए मीर को इस प्रमुख महिला टूर्नामेंट के कमेंट्री पैनल से हटाने की माँग की।

आखिरकार, सना मीर ने उस विवाद पर ध्यान दिया  जो लगातार बढ़ते चला गया।। 39 वर्षीय सना मीर ने एक्स पर बात करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणियों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है क्योंकि उनका कोई राजनीतिक बयान देने का इरादा नहीं था।

सना मीर ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और खेल जगत के लोगों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। यह दुखद है कि इसके लिए सार्वजनिक स्तर पर स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।"
उन्होंने आगे कहा, "एक पाकिस्तानी खिलाड़ी के शहर के बारे में मेरी टिप्पणी का उद्देश्य केवल यह बताना था कि पाकिस्तान के एक खास क्षेत्र से आने के कारण उसे किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उसका अविश्वसनीय सफर कैसा रहा। यह उस कहानी का हिस्सा है जो हम कमेंटेटर के तौर पर बताते हैं कि खिलाड़ी कहाँ से आते हैं। मैंने आज दूसरे क्षेत्रों से आने वाले दो अन्य खिलाड़ियों के लिए भी ऐसा ही किया।"

'खेल पर ध्यान केंद्रित कर रहे'

पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने दुनिया भर के प्रशंसकों से केवल खेल पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया क्योंकि उनके दिल में कोई "दुर्भावना" नहीं थी और न ही वह इसमें शामिल किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना चाहती थीं।

मीर ने लिखा, "कृपया इसका राजनीतिकरण न करें। वर्ल्ड फीड पर एक कमेंटेटर के रूप में, हमारा काम खेल, टीमों और खिलाड़ियों पर ध्यान केंद्रित करना और उनके साहस व दृढ़ता की प्रेरक कहानियों को उजागर करना है। मेरे दिल में कोई दुर्भावना नहीं है और न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा है।"

उन्होंने आगे कहा, "मैं वह स्क्रीनशॉट भी लगा  रही हूँ जहाँ मैं अपने ज़्यादातर खिलाड़ियों पर research करती हूँ, चाहे वे पाकिस्तान के हों या किसी और देश के। मुझे पता है कि अब उन्होंने इसे बदल दिया है, लेकिन मैं इसी की बात कर रही थी।"पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच महिला विश्व कप 2025 के मैच की बात करें तो, बांग्लादेश ने सात विकेट से जीत हासिल की। ​​

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कातिल कमिंस तैयार हो रहे हैं एशेज प्रतिद्वंदी के लिए, लंबे आराम के बाद आया बयान

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels