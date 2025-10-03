Women WC में शर्मसार हुई पाक महिला टीम, 129 पर ढेर होकर बांग्लादेश से 7 विकेट से हारी

BANvsPAK गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद रूब्या हैदर (नाबाद 54) की अर्धशतकीय पारी के दम पर बांग्लादेश ने गुरुवार को आईसीसी महिला एकदिवसीय विश्व कप 2025 के तीसरे मैच में पाकिस्तान को 113 गेंद शेष रहते सात विकेट से हरा दिया।





130 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही और उसने महज सात रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट फरजानां हक (दो) का गंवा दिया। इसके बाद शर्मीना अख्तर (10) रन बनाकर पवेलियन लौट गई। ऐसे समय में बल्लेबाजी करने आयी कप्तान निगार सुल्ताना ने रूब्या हैदर के साथ पारी को संभाला। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 62रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई। 25वें ओवर में फातिमा सना (23) को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ा। बांग्लादेश ने 31.1 ओवर में तीन विकेट पर 131 रन बनाकर मुकाबला सात विकेट से जीत लिया। रूब्या हैदर ने 77 गेंदों में आठ चौके लगाते हुए नाबाद 54 रनों की पारी खेली। शोभना मोस्तारी 24 रन बनाकर नाबाद रही।





इससे पहले आज यहां आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की महिला टीम को बांग्लादेश ने अनुशासित गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 38.3 ओवर में 129 रनों पर ढेर कर दिया। केवल राईन शमीम 39 गेंदों में 23 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहीं।





पारी को शुरुआती झटके लगे जब ओमैमा सोहेल और सिदरा अमीन स्कोरर को परेशान किए बिना ही आउट हो गईं। शमीम और सिदरा नवाज (20 गेंदों में 15 रन) ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। आलिया रियाज आउट होने से पहले 13 रन ही बना सकीं, जबकि कप्तान फातिमा सना ने 33 गेंदों में 22 रन जोड़े। पुछल्ले बल्लेबाज ज़्यादा योगदान नहीं दे सकीं, जिससे पाकिस्तान 129 रनों पर ऑल आउट हो गया।





बांग्लादेशी गेंदबाजों ने निशिता अख्तर निशि, नाहिदा अख्तर, मारुफा अख्तर, फहीमा खातून, राबेया खान और शोरना अख्तर के महत्वपूर्ण विकेट लेकर अपना दबदबा दिखाया।शोरना ने 5 रन देकर 3 विकेट लिए, जबकि मारुफा और नाहिदा ने दो-दो विकेट लिए।

