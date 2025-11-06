आखिर क्या है प्रधानमंत्री मोदी का 'Skin Care Routine'? महिला क्रिकेट टीम का मजेदार सवाल, जानिए, खुद पीएम ने क्या कहा [VIDEO]

विश्व कप जीत के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात में एक ऐसा पल आया जिसने माहौल को खुशनुमा बना दिया। टीम की सदस्य हरलीन कौर देओल ने प्रधानमंत्री से एक मजेदार सवाल पूछा “सर, आपका स्किनकेयर रूटीन क्या है?” इस सवाल पर वहां मौजूद सभी हंस पड़े। प्रधानमंत्री मोदी भी मुस्कुराते हुए बोले “मैंने इस विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है… यह जो चमक दिखती है, वह करोड़ों लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आती है। इतने आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका असर दिखता ही है।”

प्रधानमंत्री के इस जवाब ने पूरे माहौल को और भी हल्का और आत्मीय बना दिया। टीम के कुछ सदस्य हंसते हुए बोले, “सर, यह तो देश के प्यार की चमक है!”





यह मुलाकात बुधवार को प्रधानमंत्री के लोक कल्याण मार्ग स्थित आवास पर हुई, जब नरेंद्र मोदी ने आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम से मुलाकात की। कप्तान हरमनप्रीत कौर, उपकप्तान स्मृति मंधाना और कोच अमोल मजूमदार के साथ पूरी टीम ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न प्रधानमंत्री के साथ साझा किया।

मोदी ने खिलाड़ियों को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई देते हुए कहा कि टीम ने न केवल मैदान में बल्कि पूरे देश के दिलों में भी जगह बनाई है। उन्होंने कहा, “आप सभी ने असाधारण उपलब्धि हासिल की है। भारत में क्रिकेट केवल खेल नहीं, एक भावना है। जब क्रिकेट जीतता है, देश मुस्कुराता है।”



हरमनप्रीत कौर ने प्रधानमंत्री से 2017 की मुलाकात को याद करते हुए कहा, “तब हमारे पास ट्रॉफी नहीं थी, लेकिन इस बार हम विश्व चैंपियन बनकर आए हैं। हमें गर्व है कि हमने देश के लिए यह सम्मान जीता है।”

स्मृति मंधाना ने भी अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, “2017 में जब हम मिले थे, तब आपने जो प्रेरणा दी थी, वही हमें अगले सात वर्षों तक आगे बढ़ाती रही। अब जब हमने भारत में ही पहली बार विश्व कप जीता है, यह हमारे लिए गर्व का क्षण है।”



टीम के कोच अमोल मजूमदार ने बताया कि इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम को किंग चार्ल्स से मिलने का मौका मिला था, लेकिन संख्या की सीमा के कारण पूरा स्टाफ शामिल नहीं हो सका। उस समय सभी ने मज़ाक में कहा, “कोई बात नहीं, फोटो तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ ही खिचाएंगे।” और उनका यह सपना सच हो गया, जब 5 नवंबर को वे पीएम मोदी से मिले।





#WATCH | Head Coach of the Champion Indian Women's Cricket Team, Amol Mazumdar, shares a story when the Indian Cricket Team met King Charles III in the United Kingdom.



He says, "... The support staff of the team manifested getting a photograph with Prime Minister Narendra Modi… pic.twitter.com/AXXBM7cTdi — ANI (@ANI) November 6, 2025



