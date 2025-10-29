Biodata Maker

श्रेयस अय्यर की सेहत के लिए छठी मैया के सामने झुकी सूर्यकुमार यादव की मां की हथेलियां, देखें भावुक करने वाला वीडियो

, बुधवार, 29 अक्टूबर 2025 (13:48 IST)
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के दौरान गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे। मैच के दौरान उन्हें पेट में जोरदार चोट लगी, जिसके चलते उनकी तिल्ली (spleen) में चोट पहुंची और आंतरिक रक्तस्राव (internal bleeding) शुरू हो गया। तुरंत मेडिकल टीम की मदद से उनकी स्थिति को नियंत्रित किया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है और वह धीरे-धीरे स्वस्थ हो रहे हैं।


सिडनी में खेले गए तीसरे वनडे मुकाबले के दौरान अय्यर ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ एलेक्स कैरी का शानदार कैच लिया था। यह कैच उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट से पीछे की ओर दौड़ते हुए पकड़ा। इसी दौरान उनकी बाईं पसली पर चोट लगी। 

बीसीसीआई ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया, “श्रेयस अय्यर को पेट में चोट लगने के बाद उनकी तिल्ली में लेसरेशन (laceration) हुआ था, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हुआ। चोट का तुरंत पता चल गया और रक्तस्राव को तुरंत रोक दिया गया। उनकी स्थिति अब स्थिर है और वह तेजी से रिकवरी की राह पर हैं। दोबारा किया गया स्कैन उनके स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार दिखा रहा है।”

इसी बीच, टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के परिवार का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। सूर्यकुमार यादव की बहन ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें सूर्या की मां छठ पूजा के अवसर पर श्रेयस अय्यर के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती नजर आ रही हैं।
 
वीडियो में सूर्या की मां भावनाओं से भरे स्वर में कहती हैं   “मैं ये बोलना चाहती हूं कि श्रेयस अय्यर के लिए सब लोग प्रार्थना करें, कि वो बहुत अच्छे से ठीक होकर वापस आएं। क्योंकि मैंने कल सुना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी।”


यह दृश्य न केवल परिवारिक स्नेह का प्रतीक है, बल्कि यह भी दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट परिवार किस तरह एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ खड़ा रहता है। सूर्यकुमार यादव की मां का यह भावुक संदेश सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया, और देशभर के फैंस भी श्रेयस अय्यर की जल्दी रिकवरी की दुआएं करने लगे।
 
बताया जा रहा है कि चोट लगने के तुरंत बाद श्रेयस की तबीयत बिगड़ गई थी और उनका ब्लड प्रेशर काफी कम हो गया था। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां समय पर मेडिकल सहायता मिलने से एक बड़ी दुर्घटना टल गई। अब वे ICU से बाहर आ चुके हैं और लगातार डॉक्टरों की निगरानी में हैं।
 
टीम इंडिया का अगला वनडे दौरा नवंबर के अंत में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होना है। हालांकि यह अभी स्पष्ट नहीं है कि श्रेयस अय्यर तब तक पूरी तरह फिट हो पाएंगे या नहीं, लेकिन बीसीसीआई और टीम प्रबंधन फिलहाल उन्हें जल्दबाजी में मैदान पर उतारना नहीं चाहते। वे 29 अक्टूबर से खेली जा रही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज का हिस्सा नहीं हैं।
 

350 रन, स्मृति मंधाना वनडे विश्वकप से लेकर रैंकिंग में टॉप पर

