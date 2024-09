पाकिस्तानी टीम के ऐसे बुरे हाल क्यों, इन 3 कारणों से हुई पाक क्रिकेट टीम की मिट्टी पलीद

अंदरूनी गुटबाजी

अंग्रेजी में एक कहावत है There's No 'I' in Team लेकिन पाकिस्तान टीम को देखकर तो यही लगता है कि हर कोई इस टीम में 'तू तू मैं मैं' करता है। जिस टीम में एकता नहीं होती वो टीम भला कैसे ही आगे बढ़ पाएगी। अंदर के मसले इनसे छुपाए भी नहीं जा रहे, न ख़त्म किए जा रहे हैं, अब तो हालात यह है कि चीज़ें साफ़ तौर पर दिखाई देती हैं और जब घर वाले लड़ाई करते हैं तो, कई लोगों को देखने में भी बड़ा मजा आता है, ऐसा ही हाल पाकिस्तान टीम के साथ भी है। टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज के दौरान ही बाहर होने के बाद बाबर आजम ने यह कबूला था कि उनकी टीम में यूनिटी नहीं है। हालही में बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में कप्तान शान मसूद और हेड कोच जेसन गिलेस्पी के बीच के बाहर का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। सीरीज के बीच में ही शान मसूद और शाहीन अफरीदी के बीच हाथापाई की खबर भी सामने आई थी।