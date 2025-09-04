ganesh chaturthi

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़े शानदार 184 रन, फैनक्लब में उत्सव की तैयारी

ऋतुराज गायकवाड़ की शतकीय पारी से वेस्ट जोन बड़े स्कोर की ओर

Advertiesment
हमें फॉलो करें Ruturaj Gayakwad

WD Sports Desk

, गुरुवार, 4 सितम्बर 2025 (18:20 IST)
ऋतुराज गायकवाड़ (184) की शतकीय और तनुष कोटियान (नाबाद 65) की अर्धशतकीय पारियों के दम पर वेस्ट जोन ने गुरुवार को दलीप ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन के खिलाफ छह विकेट पर 363 रन बनाकर बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा दिया है।आज यहां वेस्ट जोन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट जोन की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट 10 रन के स्कोर पर गंवा दिये। यशस्वी जायसवाल (चार) और हार्दिक देसाई (एक) रन बनाकर आउट हुए।

इसके बाद आर्य देसाई और ऋतुराज गायकवाड़ की जोड़ी ने पारी को संभालने का प्रयास किया। दोनों बल्लेबाजों के बीच तीसरे विकेट के लिए 82 रनों की साझेदारी हुई। 27वें ओवर में हर्ष दुबे ने आर्य देसाई (39) को आउट कर साझेदारी का अंत किया। श्रेयस अय्यर (25) और शम्स मुलानी 18 रन बनाकर आउट हुये। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ एक छोर थामे लगातार रन बनाते रहे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये तनुष कोटियान ने ऋतुराज गायकवाड़ के साथ छठे विकेट के लिए 148 रन जोड़े।

75वें ओवर में सारांश जैन ने दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे ऋतुराज गायकवाड़ को विकेटकीपर उपेंद्र यादव के हाथों स्टंप आउट कराकर वेस्ट जोन को बड़ा झटका दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 206 गेंदों में 25 चौके और एक छक्का लगाते हुए 184 रनों की पारी खेली।

दिन का खेल समाप्त होने के समय वेस्ट जोन ने छह विकेट पर 363 रन बना लिये है। तनुष कोटियान (नाबाद 65) और कप्तान शार्दुल ठाकुर (नाबाद 24) क्रीज पर मौजूद थे।सेंट्रल जोन की ओर से खलील अहमद और सारांश जैन ने दो-दो विकेट लिये। दीपक चाहर और हर्ष दुबे ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।(एजेंसी)

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

अवैध सट्टेबाजी App मामले में शिखर धवन प्रवर्तन निदेशालय के समक्ष हुए पेश

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels