ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़े शानदार 184 रन, फैनक्लब में उत्सव की तैयारी

- 1 In Buchi Babu Trophy
- 1 In Duleep Trophy
GG Aur Selectors Ki M*kc pic.twitter.com/SkjA9XeAJt
A fantastic innings from Ruturaj Gaikwad comes to an end in the Duleep Trophy semi-final #Cricket #Ruturaj #DuleepTrophy #BCCI pic.twitter.com/trTwh9j30v
On a pitch where every other batter struggled, Ruturaj Gaikwad showed remarkable patience, class & composure.
75वें ओवर में सारांश जैन ने दोहरे शतक की ओर बढ़ रहे ऋतुराज गायकवाड़ को विकेटकीपर उपेंद्र यादव के हाथों स्टंप आउट कराकर वेस्ट जोन को बड़ा झटका दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 206 गेंदों में 25 चौके और एक छक्का लगाते हुए 184 रनों की पारी खेली।
This isn't just a knock, it's a reminder, such innings revive careers & demand Test recall.