दलीप ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं टेस्ट कप्तान शुभमन गिल

WD Sports Desk

, शनिवार, 23 अगस्त 2025 (18:28 IST)
शुभमन गिल कुछ दिनों में बेंगलुरु में शुरू होने वाली आगामी दलीप ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि भारतीय टेस्ट कप्तान कथित तौर पर अस्वस्थ हैं। उन्हें उत्तर क्षेत्र टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था।

उत्तर क्षेत्र की चयन समिति पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में 28 अगस्त से शुरू होने वाली अंतर-क्षेत्रीय प्रतियोगिता के लिए गिल की अनुपलब्धता की संभावना पर विचार कर रही है। हालांकि, शुक्रवार (22 अगस्त) तक उन्हें उत्तर क्षेत्र संघों से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिली थी।

हालांकि, क्रिकबज को पता चला है कि फिजियो ने हाल ही में उनकी जांच की और लगभग 24 घंटे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को स्वास्थ्य स्थिति रिपोर्ट सौंपी। फिलहाल, गिल (25) चंडीगढ़ में हैं और घर पर आराम कर रहे हैं।

बीसीसीआई और चयन समिति (राष्ट्रीय और क्षेत्रीय) के अधिकारियों ने गिल की उपलब्धता के बारे में पूछे गए विशिष्ट सवालों का तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन भारतीय टेस्ट कप्तान के करीबी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की।
गिल किसी भी हालत में पूरे दलीप ट्रॉफी में नहीं खेल पाते, क्योंकि उन्हें 9 सितंबर से यूएई में शुरू होने वाले एशिया कप में राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना था। दलीप ट्रॉफी 28 अगस्त से 15 सितंबर तक चलेगी, और ज्यादा से ज्यादा वह केवल शुरुआती मैच के लिए ही उपलब्ध हो सकते थे। उत्तर क्षेत्र को बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैदान पर अपने क्वार्टर फाइनल में पूर्व क्षेत्र का सामना करना है।

इस महीने की शुरुआत में, गिल इंग्लैंड के बेहद सफल दौरे से लौटे थे, जहां उन्होंने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी के पांच टेस्ट मैचों में 754 रन बनाए थे, जिसके बाद राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने उन्हें एशिया कप के लिए भारत की ट्वेंटी-20 टीम में चुना। दरअसल, उन्हें एशिया कप के लिए उप-कप्तान भी नियुक्त किया गया था।

उत्तर क्षेत्र के चयनकर्ताओं ने गिल के प्रतियोगिता से बाहर रहने की स्थिति में उनके प्रतिस्थापन की व्यवस्था पहले ही कर ली थी। टीम की घोषणा के समय शुभम रोहिल्ला को गिल की जगह चुना गया था। अंकित कुमार को उत्तर क्षेत्र की टीम का उप-कप्तान बनाया गया है, जिसका अर्थ है कि अब वह दलीप ट्रॉफी में क्षेत्र की कप्तानी करेंगे।

एशिया कप टीम में शामिल अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, दोनों ही पहले मैच के बाद राष्ट्रीय टीम के लिए क्षेत्रीय टीम छोड़ देंगे। अगर उत्तर क्षेत्र पहले मैच, जो एक नॉकआउट मैच है, के बाद आगे बढ़ता है, तो दोनों तेज गेंदबाजों के प्रतिस्थापन के रूप में गुरनूर बरार और अनुज ठकराल को चुना गया है।

उत्तर क्षेत्र की चयन समिति में चेतन शर्मा (हरियाणा), निखिल चोपड़ा (दिल्ली), अमित उनियाल (चंडीगढ़), मिथुन मिन्हास (जम्मू-कश्मीर और संयोजक), राज कुमार (सेवा) और मुकेश कुमार (हिमाचल प्रदेश) शामिल हैं।(एजेंसी)

