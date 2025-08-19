Festival Posters

वनडे विश्व कप की टीम में शेफाली को नहीं मिली जगह, रेणुका ने की वापसी

हमें फॉलो करें Shefali Verma

WD Sports Desk

, मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (17:00 IST)

फिटनेस हासिल करने वाली तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर और शीर्ष क्रम की बल्लेबाज प्रतीका रावल ने एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के लिये भारतीय टीम में जगह बना ली है जबकि आक्रामक बल्लेबाज शेफाली वर्मा को मौका नहीं मिल सका है ।वनडे विश्व कप 30 सितंबर से भारत में खेला जायेगा। टूर्नामेंट के पहले मैच में भारत श्रीलंका से भिड़ेगा। हमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम का ऐलान मंगलवार को किया गया।अपने 14 वनडे में शानदार प्रदर्शन करने वाली रावल को आक्रामक सलामी बल्लेबाज शेफाली पर तरजीह दी गई है।

चयनकर्ताओं ने 14 सितंबर से आस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले तीन वनडे मैचों के लिये भी टीम का चयन किया है।विश्व कप और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रृंखला के लगभग समान टीम चुनी गई है। अमनजोत कौर को विश्व कप तक फिट होने का समय दिया गया है और एकदिवसीय श्रृंखला के लिए उनकी जगह सयाली सतघारे को टीम में जगह मिली है।

हरमनप्रीत और मुख्य चयनकर्ता नीतू डेविड ने यहां भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के मुख्यालय में टीम की घोषणा के बाद मीडिया से बात की। भारत पर घरेलू मैदान पर खिताब जीतने का दबाव होगा क्योंकि उसने अब तक कोई विश्व खिताब नहीं जीता है और पूरी संभावना है कि 36 वर्षीय हरमनप्रीत अपना आखिरी एकदिवसीय विश्व कप खेलेंगी।

पूर्व भारतीय स्पिनर नीतू ने कहा कि सलामी बल्लेबाज के लिए शेफाली के नाम पर चर्चा हुई लेकिन रावल को तरजीह दी गई।नीतू ने कहा, ‘‘शेफाली हमारी योजनाओं में है। हमारी नजर उस पर है और वह अधिक खेलेगी तो भविष्य में वनडे में भारत के लिए खेल पाएगी।’’

रेणुका की चोट से वापसी पर उन्होंने कहा, ‘‘रेणुका हमेशा से एक अनमोल खिलाड़ी रही हैं। उन्हें कुछ छोटी-मोटी चोट थी लेकिन अब वह उपलब्ध है। इस विश्व कप के लिए वह हमारी मुख्य खिलाड़ी है।’’

विश्व कप टीम में 22 साल की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को भी जगह मिली है जिन्होंने हाल में इंग्लैंड दौरे पर एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में छह विकेट चटकाए।स्पिनरों के रूप में टीम में श्री चरणी, स्नेह राणा, राधा यादव और अनुभवी दीप्ति शर्मा को शामिल किया गया है।

विश्व कप टीम : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रौड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरूंधति रेड्डी, रिचा घोष, क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया और स्नेह राणा ।

आस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे के लिये टीम : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, प्रतीका रावल, हरलीन देयोल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रौड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरूंधति रेड्डी, रिचा घोष, क्रांति गौड़, सयाली सतघारे, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया और स्नेह राणा ।


