श्रेया घोषाल की आवाज में गूंजा जुबीन का जादू, गुवाहाटी में झूम उठा स्टेडियम, 25,000 दर्शकों ने मिलकर गाया – ‘मायाबिनी रातिर बुकुट

ICC Women's World Cup 2025 : बॉलीवुड गायिका श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) की शानदार प्रस्तुती से 14वें महिला विश्व कप का यहां एसीए बरसापारा स्टेडियम में शानदार आगाज हुआ, जहां असम के दिवंगत गायक जुबीन गर्ग (Zubeen Garg) को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। भारत-श्रीलंका मैच के मध्यांतर के दौरान घोषाल ने जुबीन को समर्पित 13 मिनट की प्रस्तुति से लगभग 25,000 दर्शकों का मन मोह लिया। उन्होंने जुबीन के लोकप्रिय गानों को विश्व कप के थीम गीत ‘ब्रिंग इट होम’के साथ प्रस्तुत किया।
इस दौरान स्टेडियम ‘जय जुबीन दा’ के नारों से गूंज उठा और बड़ी संख्या में प्रशंसक अपने चहेते गायक को श्रद्धांजलि देने के लिए बैनर लहरा रहे थे। जुबीन का 19 सितंबर को सिंगापुर में असामयिक निधन हो गया था। जिसके बाद राज्य में शोक की लहर दौड़ गई थी।
समारोह के दौरान जब श्रेया ने जब जुबीन के चहेते गाने ‘‘मायाबिनी रातिर बुकुट’’ को गाकर अपनी प्रस्तुति का समापन किया तब कई प्रशंसको की आंखे नम दिखी। श्रेया के साथ स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी इस गाने के सुर में सुर मिलाने लगे। जुबीन ने अतीत में कहा था कि वह चाहते हैं कि उनके प्रशंसक उनकी मृत्यु के बाद इसी गाने को गुनगुनाये। इस दौरान आतिशबाजी ने भी आसमान को जगमगा दिया, जिसने इस शोकपूर्ण श्रद्धांजलि में एक उत्सव का रंग भर दिया।
असम क्रिकेट संघ ने ज़ुबीन के सम्मान में उद्घाटन समारोह को दुर्गा पूजा के जीवंत माहौल में उत्साह और राज्य के शोक के मिश्रण के साथ नया रूप दिया था। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, ‘‘यह मैच दो विपरीत परिस्थितियों के बीच आयोजित किया जा रहा है। एक तरफ ज़ुबीन गर्ग के लिए शोक की लहर है तो वहीं दूसरी तरफ दुर्गा पूजा का उत्सव (महाष्टमी) है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते थे कि उद्घाटन समारोह में इस दिग्गज सितारे को श्रद्धांजलि दी जाए।’’ ‘जुबीन गर्ग फैन क्लब’ के सदस्यों के लिए पांच हजार टिकट विशेष रूप से आरक्षित किए गए थे, जबकि 10,000 निःशुल्क पास वितरित किए गए थे, ताकि उनके प्रशंसक इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बन सकें। मैच शुरू होने से पहले, बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट की पूर्व दिग्गजों को भी सम्मानित किया कर इस खेल के विकास और विरासत का जश्न मनाया।
इस दौरान महिला टीम की 12 पूर्व कप्तानों को सम्मानित किया गया। इसमें शांता रंगास्वामी, डायना एडुल्जी, शुभांगी कुलकर्णी, पूर्णिमा राऊ, नीलिमा जोगलेकर, अंजुम चोपड़ा, संध्या अग्रवाल, प्रमिला भट्ट, चंद्रकांत कौल, ममता माबेन, मिताली राज और अंजू जैन शामिल थी। पूर्व टेस्ट और वनडे क्रिकेटर सुधा शाह को भी सम्मानित किया गया।
स्टेडियम में मौजूद दर्शक भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना की जर्सी के साथ पुरुष टीम के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली की जर्सी में भी दिखे।