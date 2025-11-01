श्रेयस अय्यर को अस्पताल से मिली छुट्टी, 2 महीन तक रहेंगे क्रिकेट से बाहर

टीम इंडिया और श्रेयस अय्यर के परिवार और चाहने वालों के लिए एक खुशखबरी है। भारत के एकदिवसीय उप-कप्तान श्रेयस अय्यर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है हालांकि उनके पेशेवर क्रिकेट से कम से कम 2 महीने दूर रहने की संभावना है। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच में कैच लेने के सफल प्रयास के दौरान तिल्ली (Spleen) और (Ribs) पसलियों में चोट लगने के बाद सिडनी के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।







Medical update on Shreyas Iyer



The BCCI Medical Team, along with specialists in Sydney and India, are pleased with his recovery, and he has been discharged from the hospital today.



Details | #TeamIndia https://t.co/g3Gg1C4IRw — BCCI (@BCCI) November 1, 2025



भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने शनिवार को एक बयान में कहा, ‘‘उनकी (अय्यर) हालत स्थिर है और वह चोट से अच्छी तरह से उबर रहे हैं। सिडनी और भारत के विशेषज्ञों के साथ BCCI की मेडिकल टीम उनके स्वास्थ्य लाभ से संतुष्ट है और उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। ’’इस 30 वर्षीय खिलाड़ी को 25 अक्टूबर को तीसरे वनडे में हर्षित राणा की गेंद पर एलेक्स कैरी का कैच लेने के दौरान बायीं पसलियों के निचले हिस्से और तिल्ली में चोट लग गई थी और आंतरिक रक्तस्राव होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। वह फिट होने पर भारत लौट आएंगे, लेकिन कम से कम अगले दो महीने तक वह मैदान से बाहर रहेंगे।

BCCI सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, ‘‘चोट की तुरंत पहचान कर ली गई और मामूली प्रक्रिया के बाद रक्तस्राव तुरंत बंद कर दिया गया। इसके लिए उनका उचित चिकित्सा प्रबंधन किया गया है।‘‘उन्होंने कहा, ‘‘BCCI Sydeny में डॉ. कौरौश हाघीगी और उनकी टीम के साथ-साथ भारत में डॉ. दिनशॉ पारदीवाला का हार्दिक आभार व्यक्त करता है, जिन्होंने श्रेयस के लिए सर्वश्रेष्ठ उपचार सुनिश्चित किया। श्रेयस आगे की सलाह के लिए सिडनी में ही रहेंगे और उड़ान भरने के लिए फिट होने पर भारत लौट आएंगे।’

