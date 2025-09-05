ganesh chaturthi

उमा छेत्री ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे और महिला विश्व कप के लिए चोटिल यास्तिका की जगह लेंगी

WD Sports Desk

, शुक्रवार, 5 सितम्बर 2025 (15:41 IST)
यास्तिका भाटिया के घुटने की चोट के कारण बाहर होने के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज उमा छेत्री को बृहस्पतिवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी वनडे श्रृंखला और महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया।बीसीसीआई ने बृहस्पतिवार को बताया कि भाटिया को विशाखापत्तनम में भारत के तैयारी शिविर के दौरान बाएं घुटने में चोट लग गई।

बीसीसीआई ने एक मीडिया विज्ञप्ति में कहा, ‘‘बीसीसीआई की मेडिकल टीम यास्तिका भाटिया की प्रगति पर नजर रख रही है और टीम उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करती है। ’’सीनियर टीम में उमा छेत्री के शामिल होने का मतलब है कि वह अब विश्व कप अभ्यास मैच में भारत ए के लिए नहीं खेल पाएंगी।
बयान में आगे कहा गया, ‘‘उमा छेत्री अब ऑस्ट्रेलिया श्रृंखला और आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम का हिस्सा हैं। वह अब भारत ए टीम का हिस्सा नहीं होंगी जिसे विश्व कप में एक अभ्यास मैच में हिस्सा लेना है। ’’

असम की उमा छेत्री का अब तक खेले गए सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में बल्लेबाजी के लिहाज से रिकॉर्ड काफी खराब है। उन्होंने चार पारियों में केवल 37 रन बनाए हैं जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 24 रन रहा है और उनका स्ट्राइक रेट 90 से भी कम का रहा है। उन्होंने अपनी चार पारियों में एक भी छक्का नहीं लगाया है।

भारत 14 सितंबर से मुल्लांपुर में शुरू होने वाली तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी करेगा।इसके बाद भारतीय महिला टीम बेंगलुरु में दो विश्व कप अभ्यास मैच खेलेगी और फिर 30 सितंबर को गुवाहाटी में टूर्नामेंट के पहले मैच में सह मेजबान श्रीलंका का सामना करेगी।(भाषा)

11 गोलों से थाईलैंड को रौंद कर भारतीय महिला टीम की एशिया कप में विस्फोटक शुरुआत

