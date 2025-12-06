जायसावाल के शतक और कोहली के अर्धशतक से भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज पर बनाया कब्जा



Virat Kohli wraps the chase in style!



A commanding wicket victory in Vizag



With that, #TeamIndia clinch the ODI series by



Scorecard https://t.co/HM6zm9o7bm#INDvSA | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/tgxKHGpB3O — BCCI (@BCCI) December 6, 2025 This scorecard is for all the strike rate merchants. This is how Kohli used to play before COVID pic.twitter.com/NiuLQk3R7y INDvsSA यशस्वी जायसावाल के नाबाद शतक (116 रन) और विराट कोहली के आतिशी नाबाद अर्धशतक (65 रन ) की बदौलत भारत ने दक्षिण अफ्रीका को विशाखापट्टनम में खेले गए तीसरे एकदिवसीय मैच में 9 विकेटों से मात देकर 2-1 से श्रृंखला पर कब्जा बना लिया।

— ` (@chixxsays) December 6, 2025 भारत के शीर्ष क्रम ने ही यह मैच खत्म कर दिया। रोहित शर्मा ने भी 75 रन बनाए और वह ही एकमात्र विकेट थे जो दक्षिण अफ्रीकी ले पाए। उनको केशव महाराज ने आउट किया।271 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने पहले विकेट के लिए 155 रनो की साझेदारी की और उसके बाद विराट कोहली का तूफान आ गया।



भारत के शीर्ष क्रम ने ही यह मैच खत्म कर दिया। रोहित शर्मा ने भी 75 रन बनाए और वह ही एकमात्र विकेट थे जो दक्षिण अफ्रीकी ले पाए। उनको केशव महाराज ने आउट किया।271 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने पहले विकेट के लिए 155 रनो की साझेदारी की और उसके बाद विराट कोहली का तूफान आ गया।

271 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा की सलामी जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 155 रनों की साझेदारी कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों की खूब खबर ली और अपने-अपने अर्धशतक पूरे किये। रोहित ने अपने जाने-माने पुल शॉट्स खेले और बाउंड्री की झड़ी लगने से वह 100 रन बनाने के करीब लग रहे थे। 26वें ओवर में केशव महाराज ने रोहित शर्मा को आउटकर दक्षिण अफ्रीका को पहली और एकमात्र सफलता दिलाई।









4-4 विकेट लेकर प्रसिद्ध कुलदीप ने कराई भारत की वापसी, डि कॉक का शतक रोहित शर्मा ने 73 गेंदों में सात चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 75 रनों की पारी खेली। इसके बाद बल्लेबाजी करने आये विराट कोहली ने 10 ओवर तक संभल कर खेलने के बाद जायसवाल ने साथ यकायक ऐसा गियर बदला और भारत को जीत दिला दी।जायसवाल ने 50 रन बनाने के बाद टी-20 मोड में खेलना शुरू कर दिया और अपना पहला शतक रन बनाया। कोहली ने 40वां ओवर कर रहे लुंगी एन्गिडी की पांचवीं गेंद पर चौका लगाकर भारत को जीत दिलाई। भारत ने 39.1 ओवर में एक विकेट पर 271 रन बनाकर मुकाबला नौ विकेट से जीत लिया। यशस्वी जायसवाल ने 121 गेंदों में 12 चौके और दो छक्के लगाते हुए (नाबाद 116) रनों की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने 45 गेंदों में छह चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए (नाबाद 65) रन बनाये।



