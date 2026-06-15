भारत के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज पाने वाला यह बल्लेबाज लेगा केन विलियमसन की जगह

Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 (12:04 IST)
Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 (12:09 IST)
न्यूजीलैंड टेस्ट क्रिकेट की रीढ़ बनने का सुनहरा अवरस विल यंग को मिला है जो भारतीय जमीन पर न्यूजीलैंड के लिए 3-0 की टेस्ट सीरीज जीत में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड अर्जित कर चुके हैं।इंग्लैंड के खिलाफ़ सीरीज़ के बीच में केन विलियमसन के रिटायरमेंट के बाद विल यंग को बाकी बचे दो टेस्ट मैचों के लिए न्यूज़ीलैंड की टीम में शामिल किया गया है।सिर्फ लाल गेंद ही नहीं कीवी टीम के लिए वह एकदिवसीय योजना में भी शामिल है।
यंग 14 जून को यूके पहुँचे और सोमवार से टीम के साथ ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसके बाद ओवल में दूसरा टेस्ट मैच होगा, जो 17 जून से शुरू होगा। 33 साल के यंग ने आखिरी बार दिसंबर 2025 में टेस्ट मैच खेला था, लेकिन इंग्लैंड दौरे के लिए उन्हें टीम में नहीं चुना गया था। दिसंबर 2020 में डेब्यू करने के बाद से यंग ने सिर्फ़ 23 टेस्ट मैच खेले हैं। टीम में उन्हें कभी भी लगातार खेलने का मौका नहीं मिला, फिर भी टॉप-3 में बैटिंग करते हुए उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है।
उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक 2024 में भारत में न्यूज़ीलैंड की ऐतिहासिक 3-0 से जीत थी। केन विलियमसन की गैर-मौजूदगी में नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए, उन्होंने छह पारियों में 244 रन बनाए और ‘प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़’ चुने गए। उन्होंने मुश्किल पिचों पर भारतीय स्पिनरों का बहुत आसानी से सामना किया था। विलियमसन ने कहा कि टीम से अलग होने से पहले वह कुछ समय तक टीम के साथ बने रहेंगे।
विलियमसन ने अपनी रिटायरमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, “मैं कुछ समय तक टीम के साथ रहूँगा, लेकिन हाँ, टीम को थोड़ा स्पेस भी दूँगा।यह एक संवेदनशील मामला है। टीम में कुछ लोगों के लिए यह नई खबर है और कई लोगों के लिए भी, और यह एक बदलाव है, इसलिए हम आने वाले कुछ दिनों में इस स्थिति को संभालेंगे।” “इसमें आगे बढ़ने का मौका भी है; मैं काफी समय से टीम का अहम हिस्सा रहा हूँ और उस ग्रुप में कई लीडर हैं। मुझे वह दिन याद है जब हमारी टीम के दूसरे लीडर चले गए थे और आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने पड़ते हैं, और मुझे लगता है कि मेरे हटने से भी ऐसा करने का मौका मिलेगा।”
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