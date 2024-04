कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को लेकर क्या बोलीं PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती

What did Mehbooba Mufti say about Kashmiri Pandits? : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP)की प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कश्मीरी पंडितों की पीड़ा एवं उनके दु:ख-दर्द को देशभर में वोट पाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। पीपीडी अध्यक्ष यहां अबी गुजर क्षेत्र में कश्मीरी पंडित रौशन लाल (Roshan Lal) के घर का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रही थीं। रौशन लाल फोटो पत्रकार थे जिनकी पिछले महीने मौत हो गई।