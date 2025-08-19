रतलाम: बाजना अंचल के होस्टल में एक साथ बीमार पड़ी 35 छात्राएं, फूड पॉइजनिंग की आशंका

35 girl students fell ill simultaneously:
रतलाम के आदिवासी अंचल बाजना (Bajna) में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात 35 से अधिक छात्राओं के बीमार (Sick) पड़ने की शिकायत सामने आई है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल शासकीय अस्पताल बाजना ले जाया गया, जहां उनकी जांच की गई। लेकिन इनमें से 20 बालिकाओं की हालत गंभीर होने पर भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। ये सभी छात्राएं बाजना स्थित एकलव्य बालिका छात्रावास की हैं और उन्हें उल्टी, बुखार और घबराहट की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था।ALSO READ: झारखंड में एक स्कूल के छात्रावास में लगी आग, 25 लड़कियां बचीं बाल बाल
फूड पॉइजनिंग की आशंका :
छात्राओं के परिजनों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है, वहीं ट्राइबल विभाग के अनुसार वायरल फीवर होने से छात्राओं के बीमार पड़ने की बात कही गई है। एक साथ 30 से अधिक छात्राओं के बीमार होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।ALSO READ: कनाडा में भारतीय छात्रा की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार
जानकारी मिलने के बाद एसडीएम सैलाना, ट्राइबल विभाग के अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। छात्रावास की शेष बची छात्रों का भी स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारी ने छात्रावास के पानी की जांच भी करवाने के निर्देश दिए हैं।
Edited by: Ravindra Gupta