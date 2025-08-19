रतलाम: बाजना अंचल के होस्टल में एक साथ बीमार पड़ी 35 छात्राएं, फूड पॉइजनिंग की आशंका

रतलाम के आदिवासी अंचल बाजना (Bajna) में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात 35 से अधिक छात्राओं के बीमार (Sick) पड़ने की शिकायत सामने आई है। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल शासकीय अस्पताल बाजना ले जाया गया, जहां उनकी जांच की गई। लेकिन इनमें से 20 बालिकाओं की हालत गंभीर होने पर भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। ये सभी छात्राएं बाजना स्थित एकलव्य बालिका छात्रावास की हैं और उन्हें उल्टी, बुखार और घबराहट की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था।