Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






रतलाम: बाजना अंचल के होस्टल में एक साथ बीमार पड़ी 35 छात्राएं, फूड पॉइजनिंग की आशंका

Advertiesment
हमें फॉलो करें 35 girl students fell sick together in Bajna's hostel

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रतलाम , मंगलवार, 19 अगस्त 2025 (21:08 IST)
35 girl students fell ill simultaneously: रतलाम के आदिवासी अंचल बाजना (Bajna) में सोमवार-मंगलवार की दरमियानी रात 35 से अधिक छात्राओं के बीमार (Sick) पड़ने की शिकायत सामने आई है।  तबीयत बिगड़ने पर उन्हें तत्काल शासकीय अस्पताल बाजना ले जाया गया, जहां उनकी जांच की गई। लेकिन इनमें से 20 बालिकाओं की हालत गंभीर होने पर भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। ये सभी छात्राएं बाजना स्थित एकलव्य बालिका छात्रावास की हैं और उन्हें उल्टी, बुखार और घबराहट की शिकायत पर अस्पताल लाया गया था।ALSO READ: झारखंड में एक स्कूल के छात्रावास में लगी आग, 25 लड़कियां बचीं बाल बाल
 
फूड पॉइजनिंग की आशंका : छात्राओं के परिजनों ने फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई है, वहीं ट्राइबल विभाग के अनुसार वायरल फीवर होने से छात्राओं के बीमार पड़ने की बात कही गई है। एक साथ 30 से अधिक छात्राओं के बीमार होने से जिला प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है।ALSO READ: कनाडा में भारतीय छात्रा की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार

जानकारी मिलने के बाद एसडीएम सैलाना, ट्राइबल विभाग के अधिकारी और चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। छात्रावास की शेष बची छात्रों का भी स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य अधिकारी ने छात्रावास के पानी की जांच भी करवाने के निर्देश दिए हैं।
 
Edited by: Ravindra Gupta

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Mumbai Rain : भारी बारिश में डूबी मुंबई, बाढ़ से 8 व्यक्तियों की मौत, बीच पुल पर फंस गई मोनो रेल

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels