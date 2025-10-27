MP में ब्राह्मणों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, सस्पेंड हुई महिला कांस्टेबल

मध्यप्रदेश में एक महिला कांस्टेबल अंजू देवी जायसवाल ने ड्यूटी के दौरान ब्राह्मणों के खिलाफ अश्लील टिप्पणी की थी। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने वायरल वीडियो के आधार पर महिला कांस्टेबल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। घटना 24 अक्टूबर को एक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जहां अंजू ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।





मामला मध्य प्रदेश के सीधी जिले का है। यहां ड्यूटी के दौरान ब्राह्मण समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली महिला कांस्टेबल अंजू देवी जायसवाल को पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई वायरल वीडियो के आधार पर की गई, जिसमें कांस्टेबल अंजू पुलिस वर्दी में ड्यूटी स्थल के दौरान ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करती नजर आई थी।





घटना 24 अक्टूबर की है, जब शहर के एक स्कूल में गायिका शहनाज अख्तर का कार्यक्रम आयोजित था। यहां महिला कांस्टेबल अंजू की ड्यूटी लगाई गई थी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर अभद्र और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। वीडियो सामने आने के बाद यह मामला तेजी से बढ़ने लगा और पुलिस विभाग की छवि पर भी सवाल उठे।





ब्राह्मण समाज के संगठनों ने सोशल मीडिया पर महिला कांस्टेबल के आचरण को लेकर सवाल उठाए थे और सीधी के पुलिस अधीक्षक से तुरंत कार्रवाई की मांग की। वीडियो वायरल होने के बाद मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने जांच कराई। जांच के आधार पर स्पष्ट हुआ कि ड्यूटी के दौरान महिला कांस्टेबल ने पुलिस वर्दी में अमर्यादित व्यवहार कर विभाग की छवि को धूमिल किया।





महिला कांस्टेबल के आचरण को कदाचरण मानते हुए कार्रवाई की गई। आदेश के मुताबिक, महिला कांस्टेबल अंजूदेवी जायसवाल को 25 अक्टूबर को निलंबित कर दिया गया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय रक्षित केंद्र, जिला सीधी निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा, लेकिन वे पुलिस अधीक्षक की अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगी और अपनी उपस्थिति नियमित रूप से दर्ज करानी होगी।

Edited By: Navin Rangiyal