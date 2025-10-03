खंडवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, तालाब में गिरी ट्रेक्टर ट्रॉली, 11 की लोगों की मौत

Khandwa news in hindi : मध्यप्रदेश के खंडवा जिले में गुरुवार को प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही ट्रैक्टर-ट्रॉली पुलिया पार करते समय तालाब में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई।
खंडवा जिले के पंधाना क्षेत्र के ग्राम अर्दला और जामली से आए 30–35 लोग ट्रैक्टर-ट्रॉली में सवार होकर तालाब पर पहुंचे थे। पुलिया पर संतुलन बिगड़ने से ट्रॉली पलटकर तालाब में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 11 लोगों के शव बरामद किए गए, इनमें 9 बच्चियां शामिल हैं।
मृतकों की पहचान आरती प्यारसिंह (18), दिनेश शांतिलाल (13), उर्मिला रेलसिंग (16), शर्मिला प्यारसिंह (15), गणेश तरेसिंग (20), किरण रेमसिंग (16), पाटलीबाई कैलाश (25), रेवसिंग मुंशसिंग (13), आयुष भारत (9), संगीता ग्यानसिंग (16) और चंदा पिता जुदा, उम्र 8 वर्ष के रूप में हुई है।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, खंडवा के ग्राम जामली और उज्जैन के समीप इंगोरिया थाना क्षेत्र में दुर्गा विसर्जन के दौरान हुए हादसे अत्यंत दुखद हैं। शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मृतकों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि तथा घायलों को नजदीकी अस्पताल में समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। देवी मां दुर्गा से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और शोक संतप्त परिजनों को संबल हेतु प्रार्थना है।
पीएम मोदी ने जताया शोक : हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट कर पीड़ितों के परिजनों और घायलों के इलाज के लिए आर्थिक सहयोग का एलान किया। पीएमओ कार्यालय ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि पीएम मोदी मध्य प्रदेश के खंडवा में हुए एक हादसे में हुई जान-माल की हानि से अत्यंत दुःखी हैं। इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं प्रभावित लोगों और उनके परिवारों के साथ हैं।' उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का एलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे।
राहुल गांधी ने भी शोक प्रकट किया : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मध्यप्रदेश में प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई दुर्घटनाओं में कई लोगों की मृत्यु, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं, अत्यंत हृदयविदारक है। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों और बच्चों के अभिभावकों के साथ हैं। हादसों में घायल लोगों की कुशलता और जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं।
