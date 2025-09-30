Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






MP : भिंड में ट्रक ने मोटरसाइकिलों को मारी टक्कर, एक ही परिवार के 4 सदस्यों सहित 5 की मौत

Advertiesment
हमें फॉलो करें Accident in Bhind

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

भिंड , मंगलवार, 30 सितम्बर 2025 (22:53 IST)
मध्यप्रदेश के भिंड-इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार की सुबह एक ट्रक ने दो मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिससे उन पर सवार एक ही परिवार के चार सदस्यों सहित पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह घटना फूप पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग पर टेढ़ी पुलिया के पास हुई है। इस दुर्घटना में मारे गए पांच लोगों में एक लड़की और एक महिला भी शामिल हैं।
 
फूप पुलिस थाने के प्रभारी सत्येन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि टेढ़ी पुलिया के पास ट्रक ने मोटरसाइकिल सवारों को सामने से टक्कर मार दी और यह इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर ही पांचों की मौत हो गई।
 
उन्होंने बताया कि अटेर के पावई थाना क्षेत्र के सौरा गांव के रहने वाले 35 वर्षीय सुनील बघेल अपनी 30 वर्षीय पत्नी सुनीता बघेल, 12 वर्ष की बेटी अंशु और पांच वर्षीय बेटे छोटे बघेल के साथ एक बाइक पर सवार थे।
 
उन्होंने कहा कि सभी फूप में अपने एक रिश्तेदार के घर एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। सिंह ने बताया कि इस हादसे में भोला खान नामक एक व्यक्ति की भी मौत हो गई, जो अपनी बेटी को लेने उत्तर प्रदेश जा रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी और चालक ने नियंत्रण खोते हुए सामने से आ रही दोनों बाइकों को रौंद दिया। सिंह ने बताया कि हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने ट्रक जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। एजेंसियां Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बीमा क्लेम पाने के लिए कलयुगी बेटे ने पत्नी, माता और पिता को मौत के घाट उतारा

सम्बंधित जानकारी

होम
नवरात्रि विशेष
Shorts
फोटो
Reels