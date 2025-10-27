Festival Posters

अवैध शराब के विरुद्ध MP पुलिस की बड़ी कार्रवाई, विभिन्न जिलों से ₹4.02 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध शराब जब्त

Madhya Pradesh
भोपाल , सोमवार, 27 अक्टूबर 2025 (21:09 IST)
मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा अवैध शराब के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय के विरुद्ध पूरे प्रदेश में सघन कार्रवाई निरंतर जारी है। इस अभियान के तहत मध्‍यप्रदेश पुलिस ने मात्र 4 हफ्तों में विभिन्न जिलों से लगभग ₹4.02 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। डीजीपी ने सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को अवैध शराब तस्करों एवं उनसे जुड़े नेटवर्क पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इन्हीं निर्देशों के पालन में मध्‍यप्रदेश पुलिस ने यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यह सफलता मध्यप्रदेश पुलिस के लिए अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण एवं कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
 
हाल ही में की गई कार्रवाही
 
आलीराजपुर : हाल ही में जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में लगातार की जा रही कार्यवाहियों में ₹97 लाख 6 हजार मूल्य की शराब जब्त की गई।  इसके पूर्व की कार्रवाइयों में ₹9.38 लाख, ₹10.89 लाख, और ₹8.62 लाख मूल्य की शराब बरामद की गई थी। इस प्रकार जिले में कुल ₹1.23 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध शराब जब्त की गई है।
 
इंदौर (ग्रामीण) : एसपी (ग्रामीण) के निर्देशन में बेटमा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक से 1200 पेटी अवैध बीयर माउट (लगभग 14,400 ब्लॉक लीटर) जब्त की है, जिसकी कीमत ₹33,60,000 आंकी गई है।
 
मुरैना : जिले में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए ₹4,40,000 मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। पुलिस द्वारा संबंधित आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है।

उज्‍जैन : जिले में पुलिस ने कार्यवाही करते हुऐ 98 हजार मूल्‍य की अवैध शराब जब्‍त की है।
 
उल्‍लेखनीय है कि इसके पूर्व विगत तीन सप्‍ताह में मध्यप्रदेश पुलिस ने ₹2.40 करोड़ मूल्य की अवैध शराब जब्त की थी। इस प्रकार अब तक की लगातार कार्रवाईयों में पुलिस ने लगभग ₹4.02 करोड़ से अधिक मूल्य की अवैध शराब जब्त की है। सभी मामलों में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्यवाही जारी है।

