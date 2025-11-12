Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






थोक में प्याज के दाम सुन रह जाएंगे हैरान, 'खून के आंसू' रो रहे हैं किसान

Advertiesment
हमें फॉलो करें onion

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

रतलाम , बुधवार, 12 नवंबर 2025 (15:04 IST)
Onion Price Madhya Pradesh : मध्यप्रदेश में प्याज के दामों में भारी गिरावट आई है। मंडी में प्याज मात्र 2 रुपए किलो मिल रहा है। किसान अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। उसकी उत्पादन लागत भी नहीं निकल पा रही है। हालांकि रिटेल में अभी भी प्याज 15 रुपए किलो मिल रहा है।
 
कांग्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मध्य प्रदेश में प्याज किसान खून के आंसू रो रहे हैं। यहां की मंडी में प्याज 2 रुपए/किलो बिक रहा है। किसान अपनी फसल औने-पौने दामों में बेचने को मजबूर हैं। उन्हें फसल का दाम नहीं मिल रहा। नरेंद्र मोदी ने किसान की आय दोगुनी करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें बर्बाद कर छोड़ा है।
 
पार्टी ने इस पोस्ट के साथ ही फोटो भी शेयर किया है, जो कृषि उपज मंत्री रतलाम का है। इस पोस्ट को मध्य प्रदेश कांग्रेस ने भी शेयर किया है। 
 
बताया जा रहा है कि रतलाम मंडी में प्याज के दाम 200 रुपए से 600 रुपए क्विंटल है। कुछ किसानों का कहना है कि प्याज को खेत से मंडी तक लाने में 2000 रुपए लग रहे हैं जबकि इसके 250 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं।  
edited by : Nrapendra Gupta 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर उठे सवाल, VC ने इस तरह दी सफाई

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels