मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम संपन्न

Madhya Pradesh Human Rights Commission: मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में प्रतिवर्ष संचालित होने वाले शीतकालीन एवं ग्रीष्मकालीन सत्रों में विधि संकाय के विद्यार्थियों के लिए एक माह का इंटर्नशिप कार्यक्रम कराया जाता है। इसी तारतम्य में ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम 16th जून से 15th जुलाई, 2025 तक की अवधि में देश के प्रतिष्ठित विधि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत विधि संकाय के विद्यार्थियों को मानव अधिकार एवं आयोग की कार्यप्रणाली सहित विभिन्न विषयों पर विभिन्न रिसोर्स पर्सन द्वारा प्रशिक्षण दिलाया गया।

इस अवधि में मुख्य रूप से Maharashtra National Law University, Nagpur, Career College Of Law, Bhopal, Renaissance Law College, Indore, LNCT University, Bhopal, Mumbai University, (KC College, Mumbai), Iswar Saran Degree College, University Of Allahabad, Prayagraj, U.P., Institute Of Law R.N.T.U, Bhopal, PIMR DAVV Indore, Barkatullah University, Department Of Legal Studies & Research Bhopal. ITM University, Gwalior, Govt. P.G. State Law College, Bhopal, Bhabha University, Bhopal के विद्यार्थीगण ने भाग लिया है।

प्रशिक्षण के दौरान आयोग के माननीय अध्यक्ष (कार्यवाहक) राजीव कुमार टंडन ने 17 जून, 2025 को प्रशिक्षण का विधिवत शुभारंभ किया तथा अपने उद्बोधन में उपस्थित विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हुये उन्हें पूर्ण लगन से प्रशिक्षण प्राप्‍त करने के लिए निर्देशित किया। प्रशिक्षण के प्रथम सप्‍ताह के दौरान राजेश गुरु, उपपुलिस अधीक्षक द्वारा आयोग की गतिविधियों के बारे में अवगत कराया। संजय कुमार विश्‍वकर्मा, शोध अधिकारी द्वारा आयोग कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का भ्रमण व अध्ययन कराया गया। डीएस परमार (उच्च न्यायिक सेवा) उपसचिव द्वारा “Concept Of Human Rights” के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया। सरबजीत सिंह, पूर्व सदस्‍य म.प्र. मानव अधिकार आयोग द्वारा “Overview On Human Rights” के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। दिनेश कुमार नायक (सेवानिवृत्त न्‍यायाधीश) द्वारा “Human Rights & Social Justice” विषय पर पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। आशीष सिंह, सहायक निदेशक, महिला एवं बाल विकास भोपाल द्वारा “Juvenile Homes & Human Rights” के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। डॉ. अपूर्वा अग्रवाल, सहायक प्रोफेसर, जागरण लेक सिटी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा “Report Writing & Skills” के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के द्वितीय सप्‍ताह के दौरान डॉ. हुमायूं राशिद खान, प्रोफेसर, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा “Arrest Detention & The Law in Arnesh Kumar Judgement” के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। नीतिका जैन, रिसर्च फेलो, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा “Cybercrime & Human Rights Perspective” विषय पर पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। पाईकर नासिर, फैकल्टी ऑफ लॉ, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा “AI & Legal Education” विषय के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। डॉ. वीना सिंह (पूर्व संयुक्त निदेशक) स्वास्थ्य विभाग, भोपाल द्वारा “Health & Human Rights” के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। श्री अशोक अवस्थी, (से.नि. स्पेशल डी.जी. भोपाल) द्वारा “Police & Human Rights” विषय पर पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। डॉ. विजय कुमार सिंह द्वारा “IPR & Human Rights” के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया। राजीव कुमार टंडन द्वारा State Human Rights Commission- An Overview Leading Case Law & Human Rights के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के तृतीय सप्‍ताह में अन्वेष मंगलम, (से.नि. स्‍पेशल डी.जी. म.प्र.) द्वारा “New Laws On Criminal Justice- Major Changes & Protection Of Human Rights” विषय पर पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। ओम प्रकाश सोनी एवं संतोष पांडे द्वारा “Discussion On The Recommendations Of MPHRC, Bhopal”, के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया। मनोहर ममतानी, पूर्व अध्यक्ष (कार्यवाहक) मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल द्वारा Overview On the Functioning Of The Commission के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया। अमित प्रताप सिंह (सहा. प्रोफेसर) द्वारा Right To Safe & Affordable Food As Human Right विषय पर पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया।

अशोक गोयल, पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस और मानव अधिकार के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया। शैफाली तिवारी, जेल अधीक्षक, सेंट्रल जेल, बड़वानी, द्वारा Human Rights. Of Prisoners के संदर्भ में पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। प्रणय एस. नागवंशी, एआईजी, स्टेट सायबर सेल, भोपाल द्वारा Cyber Crime & Human Rights विषय पर पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन दिया गया। डॉ. आसमा रिजवान, प्रोफेसर, पीपुल्स यूनिवर्सिटी भोपाल द्वारा Role Of Media In Upholding The Human Rights In India के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।

प्रशिक्षण के चतुर्थ सप्‍ताह में प्रियांन सिंह बैस, अधिवक्‍ता द्वारा Discussion On Career In Law Field के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया गया। पाईकर नासिर, फैकल्टी, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा Overview On Human Trafficking के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। सोनम जैन, सहा. प्रोफेसर, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा Gender Perspective In Access To Fair & Impartial Trial के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। डॉ. अमित मल्होत्रा, प्रोफेसर, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल द्वारा Contours Of Prisoners Rights के संदर्भ में पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया। गुरुचरण सिंह, साइबर फैकल्टी, CDTI चंडीगढ़ द्वारा Cyber Crime & Human Rights विषय पर एक Online Session द्वारा प्रशिक्षण दिया गया।

साथ ही राजेश गुरु, उप पुलिस अधीक्षक म.प्र. मानव अधिकार आयोग (प्रशिक्षण सत्र समन्वयक) के तौर पर एवं संजय कुमार विश्‍वकर्मा, शोध अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को गोविंदपुरा पुलिस थाना भोपाल, बाल सुधार गृह भोपाल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान (एम्‍स) भोपाल की फोरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी विभाग, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल एससीआरबी/सीसीटीएनएस/डायल-100/एमपी एफएसएल/डीएनए लैब एवं केंद्रीय जेल, भोपाल का भ्रमण व अध्ययन कराते हुए उन्हें विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली से अवगत कराया तथा आयोग में प्राप्‍त शिकायतों पर होने वाली कार्यवाही का भी अध्ययन कराया गया।

सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्‍त करने वाले कुल 36 विद्यार्थियों को आयोग की ओर से प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। प्रशिक्षण के अंतिम दिवस पर ऋषि कुमार शुक्ला, पूर्व निदेशक, सीबीआई. भोपाल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्‍होंने सभी विद्यार्थियों को उज्‍जवल भविष्‍य की कामना करते हुए उन्हें प्रशिक्षण प्राप्‍त करने हेतु बधाई दी गई। साथ ही आयोग के अध्यक्ष (कार्यवाहक) राजीव कुमार टण्‍डन द्वारा सभी विद्यार्थीयों को उज्‍जवल भविष्‍य की कामना करते हुए उन्हें प्रशिक्षण प्राप्‍त करने हेतु बधाई दी गई। समस्त विद्यार्थीगण द्वारा उनके एक माह के इस प्रशिक्षण के दौरान दिए गए उन्मुखीकरण के लिए आयोग के अध्‍यक्ष(कार्यवाह) महोदय, प्रमुख सचिव महोदय, पुलिस महानिरीक्षक, उप सचिव, पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक एवं शोध अधिकारी सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों एवं आयोग के समस्त कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। समापन सत्र का संचालन करते हुए राजेश गुरु, उपपुलिस अधीक्षक द्वारा सत्र का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया।

कार्यक्रम के अंत में एक प्रशिक्षणार्थी Khushi Tiwari B.A. LL.B (Honours) 5th Year, 10th Semester, Barkatullah University, Department Of Legal Studies & Research Bhopal (M.P.) द्वारा आभार-प्रदर्शन किया गया। आयोग के सहायक ग्रंथपाल विक्रम पटेल, एवं जनसम्पर्क शाखा के रोहित मेश्राम को पूरे एक माह के प्रशिक्षण सत्र के दौरान सभी इंटर्न्स को अपेक्षित सहयोग प्रदान किए जाने के लिए आभार व्यक्त किया।