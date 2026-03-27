बाढ़ राहत घोटाले में तहसीलदार गिरफ्तार, KBC में जीते थे 50 लाख

Publish Date: Fri, 27 Mar 2026 (14:05 IST)
Updated Date: Fri, 27 Mar 2026 (14:16 IST)
मशहूर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति (KBC) में 50 लाख जीतने वाली तहसीलदार अमिता सिंह तोमर को पुलिस ने 2.57 करोड़ के बाढ़ राहत घोटाले में किया गिरफ्तार। उन्हें कोर्ट में पेश किया गया जहां से शिवपुरी जेल भेज दिया गया।
आरोप है कि वर्ष 2021 में श्योपुर जिले में आई बाढ़ के बाद राहत राशि वितरण में बड़ा घोटाला किया गया। जांच में सामने आया कि करीब 127 फर्जी खातों में लगभग 2.57 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। पुलिस जांच में 100 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें अमिता सिंह तोमर के साथ ही करीब 25 पटवारी भी शामिल हैं।
गौरतलब है कि 14 साल की नौकरी में अमिता सिंह का 25 बार तबादला हो चुका है। इस मामले में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही तत्कालिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिख चुकी है।
अमिता सिंह तोमर साल 2011 में कौन बनेगा करोड़पति (सीजन-5) में 50 लाख रुपए जीतकर सुर्खियों में आई थीं। इसके बाद से उन्हें ‘KBC वाली मैडम’ के नाम से भी जाना जाता है।
edited by : Nrapendra Gupta