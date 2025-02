MP: भिंड में ट्रक वैन की टक्कर में 6 की मौत, सीएम यादव ने जताया दुख

Truck and van collision in Bhind: मध्यप्रदेश के भिंड जिले में मंगलवार सुबह एक ट्रक के वैन (Truck and van collision) को टक्कर मारने से 3 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई और करीब 20 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख रुपए और मामूली रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।