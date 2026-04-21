Publish Date: Tue, 21 Apr 2026 (10:50 IST)
Updated Date: Tue, 21 Apr 2026 (11:06 IST)
मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने अब विकराल रूप ले लिया है। मौसम विभाग (IMD) ने राज्य में पहली बार 'वॉर्म नाइट' का अलर्ट जारी किया है। भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में रात का तापमान सामान्य से काफी अधिक रहने की संभावना है।
मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, भोपाल, सीहोर, रायसेन, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट में वार्म नाइट का अलर्ट जारी किया गया है।
आज रात भोपाल समेत 9 शहरों में रात में भी तेज गर्मी रहेगी। वहीं, डिंडौरी में लू का अलर्ट है। इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन-जबलपुर समेत अधिकतर शहरों में पारा 42 डिग्री के पार ही रहेगी।
'वार्म नाइट’ क्या है
IMD के मुताबिक जब रात का न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो जाए, तो उसे 'वार्म नाइट' कहते हैं। दिनभर कंक्रीट की दीवारें और सीमेंट की छत धूप को अपने अंदर सोखती रहती हैं। जब सूरज ढलता है, तो वही गर्मी धीरे-धीरे बाहर निकलने लगती है। इस स्थिति में पंखे गर्म हवा फेंकते हैं और कूलर-एसी भी बेअसर लगते हैं।
जब रात का तापमान 27°C से ऊपर जाता है, तो गर्मी की वजह से ठीक से नींद नहीं आती। इससे याददाश्त कमजोर होना, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन जैसी स्थिति पैदा होती है। वार्म नाइट के दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ने और नींद के दौरान 'साइलेंट हार्ट अटैक' का खतरा कई गुना बढ़ जाता है।
क्या सावधानी रखें
हाइड्रेशन: खूब पानी पीने के साथ ही ORS, नींबू पानी और छाछ का भरपूर सेवन करें।
घर को ठंडा रखें: रात को सोने से पहले छत और बाहरी दीवारों पर पानी का छिड़काव करें।
परिधान: सूती और ढीले-ढाले कपड़े पहनें।
बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर विशेष नजर रखें, क्योंकि वे अत्यधिक गर्मी के प्रति संवेदनशील होते हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
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