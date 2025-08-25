viral video : मां के 21 कॉल, बॉस के 17 मिस्ड कॉल और मुंबई की बारिश, ऑफिस नहीं आए तो चली जाएगी नौकरी, आंखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे

Such Dedication of this Mumbai Guy Going to Office in Flooding & Heavy Mumbai Rains #Mumbai #MumbaiRains #MumbaiRain pic.twitter.com/MjXLeRqy8C — Rosy (@rose_k01) August 19, 2025

मां के 21 मिस कॉल, बॉस 17 मिस कॉल और मुंबई की बारिश। जीवन की यही मजबूरी नौकरी है जरूरी। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई के एक आम आदमी की मजबूरी की कहानी कहता यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।वायरल वीडियो में व्यक्ति कहता है कि ‘भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बारिश में ये कहा जा रहा है।’फिर वह फोन दिखाते हुए कहता है कि यहां ‘मेरे बॉस के 17 मिस्ड कॉल है और मेरी मां के 21 है, बॉस कह रहा है, भाई कुछ भी कर ऑफिस आ जा और मां कह रही बेटा घर आ जा।’