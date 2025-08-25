Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






viral video : मां के 21 कॉल, बॉस के 17 मिस्ड कॉल और मुंबई की बारिश, ऑफिस नहीं आए तो चली जाएगी नौकरी, आंखों के आंसू नहीं रोक पाएंगे

Advertiesment
हमें फॉलो करें Viral video

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , सोमवार, 25 अगस्त 2025 (18:13 IST)
मां के 21 मिस कॉल, बॉस 17 मिस कॉल और मुंबई की बारिश। जीवन की यही मजबूरी नौकरी है जरूरी। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुंबई के एक आम आदमी की मजबूरी की कहानी कहता यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में व्यक्ति कहता है कि ‘भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी बारिश में ये कहा जा रहा है।’फिर वह फोन दिखाते हुए कहता है कि यहां ‘मेरे बॉस के 17 मिस्ड कॉल है और मेरी मां के 21 है, बॉस कह रहा है, भाई कुछ भी कर ऑफिस आ जा और मां कह रही बेटा घर आ जा।’
ALSO READ: भारत ने बचाई Pakistan के लोगों की जान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई बात
वायरल  इस वीडियो में बारिश में भीगा व्यक्ति कहता है कि ‘लेकिन अगर नौकरी चली जाएगी तो मैं घर कैसे संभालूंगा। बारिश में गीला हो चुका व्यक्ति आगे कहता है कि ‘मां का प्यार, थोड़ा-सा साइड में रखकर नौकरी पर तो जाना ही पड़ेगा।’ 
ALSO READ: PM मोदी ग्रेजुएशन डिग्री मामला, CIC के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया रद्द, DU ने दी थी चुनौती
ऐसा नहीं हैं मैं ही हूं, ये मुंबई की लाइफ है, यहीं जिंदगी है! उस व्यक्ति की मां ने उसे इसलिए 21 बार कॉल किया होता है, क्योंकि बारिश से सड़कें भरी होती हैं, ऐसे में उसकी चिंता में उसे घर वापस बुलाना चाह रही होती है। लेकिन इसके अलावा उसके फोन में बॉस के भी 17 मिस्ड कॉल आए होते हैं। इसमें वह कह रहा होता है कि ‘अगर ऑफिस नहीं आए, तो नौकरी चली जाएगी। बारिश में गीला हो चुका व्यक्ति आगे कहता है कि ‘मां का प्यार, थोड़ा-सा साइड में रखकर नौकरी पर तो जाना ही पड़ेगा।’ Edited by : Sudhir Sharma

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

आईटी शेयरों में लिवाली से सेंसेक्स 329 अंक चढ़ा, निफ्टी भी फायदे में

सम्बंधित जानकारी

होम
गणेशोत्सव
Shorts
फोटो
Reels