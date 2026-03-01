नागपुर के बारूद कारखाने में भीषण विस्फोट, 15 की मौत, 18 गंभीर रूप से घायल

नागपुर में एसबीएल एनर्जी लिमिटेड में भीषण विस्फोट हुआ। खबरों के अनुसार दर्दनाक हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। 18 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी नागपुर ग्रामीण के एसपी ने दी है।

विस्फोट कटोल तहसील के राउलगांव स्थित खनन और औद्योगिक विस्फोटक निर्माता कंपनी एसबीएल एनर्जी लिमिटेड के कारखाने में हुआ। पुलिस के मुताबिक विस्फोट के तुरंत बाद घायलों को नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया।

महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर लिखा कि NDRF और SDRF की टीमें भी मौके पर हैं। 17 लोगों की जान चली गई है। मैं मृतकों को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। इस घटना में 18 लोग घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत नागपुर शिफ्ट कर दिया गया है। इस घटना की पूरी जांच के आदेश दे दिए गए हैं।