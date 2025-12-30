मुंबई में दर्दनाक हादसा, रिवर्स ले रही बेस्ट की बस ने 13 लोगों को कुचला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुंबई में भांडुप रेलवे स्टेशन के पास एक जानलेवा हादसे में 4 लोगों की मौत होना बहुत दुखद घटना है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। इस घटना में 9 लोग घायल हुए हैं। मैं भगवान से उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी।
मुंबईतील भांडूप रेल्वे स्थानकानजीक झालेल्या एका दुर्दैवी अपघातात 4 जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना अतिशय दुर्दैवी आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) December 29, 2025
या घटनेत 9 जण जखमी झाले असून त्यांना लवकर बरे वाटावे, अशी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो.
मृतांच्या वारसांना 5 लाख रुपये…
मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद वर्षा गायकवाड़ ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि खराब बसें, अपर्याप्त प्रशिक्षण और बेस्ट में निवेश की कमी आम लोगों की जान के लिए खतरा बनती जा रही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की। उन्होंने घटना का वीडियो भी शेयर किया है।
Four more lives lost in a BEST accident. Wake Up, Mumbai!— Prof. Varsha Eknath Gaikwad (@VarshaEGaikwad) December 29, 2025
How many more lives must be lost before this corrupt BJP Sarkar stops gambling with Mumbaikars’ lives?
Just like the Kurla tragedy, the Bhandup accident is the result of greedy, reckless governance.
Whether it was a… pic.twitter.com/TemMLvY265