मुंबई में दर्दनाक हादसा, रिवर्स ले रही बेस्ट की बस ने 13 लोगों को कुचला

हादसे में 4 लोगों की मौत, 9 की हालत गंभीर, पुलिस ने बस ड्राइवर को किया गिरफ्तार

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मुंबई , मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 (08:36 IST)
Mumbai Best Bus Accident News : मुंबई के भांडुप पश्‍चिम में हुए एक दर्दनाक हादसे में बेस्ट की एक बस ने पैदल जा रहे 13 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और अन्य 9 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
 
मुंबई पुलिस के अनुसार, यह हादसा रात करीब 10 बजे उस समय हुआ जब ड्राइवर बस अपने रूट के एंड प्वाइंट पर रिवर्स कर रहा था। बस ने सड़क किनारे चल रहे लोगों को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद बस चालक को हिरासत में ले लिया गया है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।
 
DCP हेमराज सिंह राजपूत के अनुसार, भांडुप वेस्ट रेलवे स्टेशन के नजदीक करीब 09.35 बजे एक बस हादसा हुआ। इसमें 13 पैदल यात्री घायल हुए, जिन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। इनमें से 4 यात्रियों की मौत हुई है, जिसमें 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। बस का ड्राइवर पुलिस की हिरासत में है। बस की मेकैनिकल और टेक्निकल जांच के बाद ही असली वजह का पता चल पाएगा।
 
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि मुंबई में भांडुप रेलवे स्टेशन के पास एक जानलेवा हादसे में 4 लोगों की मौत होना बहुत दुखद घटना है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। इस घटना में 9 लोग घायल हुए हैं। मैं भगवान से उनके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देगी।

मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा सांसद वर्षा गायकवाड़ ने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि खराब बसें, अपर्याप्त प्रशिक्षण और बेस्ट में निवेश की कमी आम लोगों की जान के लिए खतरा बनती जा रही है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग की। उन्होंने घटना का वीडियो भी शेयर किया है।
edited by : Nrapendra Gupta 

