13 सितंबर को Infinix लांच करेगा 108 MP, कम कीमत में दमदार बैटरी के साथ मिलेंगे धमाकेदार फीचर्स

Infinix नए स्मार्टफोन से मोबाइल बाजार में नया धमाका करने जा रही है। Infinix Zero X मॉडल की घोषणा 13 सितंबर को कंपनी के लाइनअप में टॉप-एंड डिवाइस के रूप में की जाएगी। Zero सीरीज का एक फोन 108-मेगापिक्सेल सेंसर के साथ आ सकता है।

टेक खबरों के मुताबिक कंपनी पेरिस्कोप से लैस फोन पर काम भी कर रही है। Infinix Zero X, Zero X Neo और Zero X Pro की लिस्टिंग को हाल ही में गूगल प्ले कंसोल (google play console) पर देखा गया था।