Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

मंगलवार, 9 दिसंबर 2025 (18:02 IST)
Redmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा। हालांकि, शाओमी ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।
ALSO READ: Mahindra XUV 7XO से Tata Safari, Hyundai Alcazar और MG Hector Plus को टक्कर देगी महिन्द्रा, अगले साल होगी लॉन्च, जानिए क्या हो सकती है कीमत
क्या हो सकते हैं फीचर्स 
मीडिया खबरों के मुताबिक बेस रेडमी नोट 15 में कई अपग्रेड्स होंगे। इस स्मार्टफोन में 6.8 इंच का AMOLED डिस्प्ले हो सकता है, जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया जाएगा। डिवाइस को क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 3 प्रोसेसर से पावर मिल सकती है, जो हाइपरOS 2 के साथ काम करेगा। बैटरी क्षमता 5500mAh से अधिक होने की उम्मीद है, और इसमें 45W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी होगा। इसके अलावा, यह मॉडल IP65 रेटिंग के साथ धूल और पानी प्रतिरोधी हो सकता है।
 
क्या हो सकती है कीमत
मीडिया रिपोर्ट्‍स के मुताबिक रेडमी नोट 15 की कीमत भारत में लगभग 20,000 रुपये के आसपास हो सकती है। वहीं, नोट 15 प्रो की कीमत 27,000 से 30,000 रुपए के बीच हो सकती है, जबकि प्रो प्लस वेरिएंट की कीमत लगभग 35,000 रुपए तक जा सकती है।
 
कैसा होगा कैमरा 
कैमरा की बात करें तो लीक में 108MP का प्राइमरी कैमरा, 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा और 20MP का फ्रंट कैमरा शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। फोन का वजन लगभग 170 ग्राम हो सकता है।
 
रेडमी नोट 15 प्रो और प्रो प्लस वेरिएंट्स में 6.83 इंच का AMOLED पैनल हो सकता है, जिसमें वही 120Hz रिफ्रेश रेट होगा। प्रो प्लस में स्नैपड्रैगन 7s जनरेशन 4 चिपसेट का उपयोग हो सकता है, जबकि प्रो वेरिएंट में डिमेन्सिटी 7400 अल्ट्रा चिपसेट आ सकता है। दोनों वेरिएंट्स में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 और IP68 रेटिंग हो सकती है। कैमरा सेटअप में 200MP का मेन सेंसर और 8MP का अल्ट्रावाइड कैमरा हो सकता है। प्रो प्लस में बैटरी क्षमता लगभग 6500mAh होने की संभावना है।  Edited by : Sudhir Sharma

