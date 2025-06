पांच जून को 53 साल के होंगे सीएम योगी, इस बार बेहद खास होगा उनका जन्मदिन

CM Yogi will be 53 years old on June 5: पांच जून। इसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन पड़ता है। इस पांच जून को वह 53 साल के हो जाएंगे। इत्तेफ़ाकन पर्यावरण की अहमियत इसके संरक्षण, संवर्धन के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए इसी दिन विश्व पर्यावरण दिवस का भी आयोजन होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मूलतः प्राकृतिक संपदा के लिहाज से बेहद संपन्न उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उनके स्वर्गीय पिता वन विभाग में रेंजर थे। इसीलिए उनकी पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में खासी रुचि भी है। जन्मदिन, विश्व पर्यावरण दिवस और उनकी रुचि के मद्देनजर पांच जून उनके लिए हरदम खास रहा है। लेकिन अबकी बार तो यह बेहद खास हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना जन्मदिन अयोध्या में मनाएंगे।