ब्रेन ट्यूमर से ग्रस्त तीन साल की बच्ची की संथारा मृत्यु : धार्मिक आस्था या कानूनी अपराध?

Santhara of three year old Jain girl Viyana: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक तीन साल की मासूम बच्ची वियाना की मौत ने न केवल जैन धर्म की संथारा प्रथा को विवादों के घेरे में ला दिया है, बल्कि धार्मिक आस्था और कानूनी नैतिकता के बीच की रेखा को भी धुंधला कर दिया है। इस घटना में बच्ची के माता-पिता, पीयूष और वर्षा जैन ने अपनी बेटी को ब्रेन ट्यूमर की गंभीर बीमारी के बीच संथारा की दीक्षा दिलवाई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में 'सबसे कम उम्र में संथारा लेने' के रूप में दर्ज किया गया, जिसने इसे और भी विवादास्पद बना दिया। यह घटना हमें मजबूर करती है कि हम धार्मिक स्वतंत्रता, माता-पिता के अधिकार और एक बच्चे के जीवन के अधिकार के बीच संतुलन पर सवाल उठाएं।