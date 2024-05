महाराष्ट्र में नदी में पलटी नाव, एसडीआरएफ के 3 जवान डूबे

3 SDRF jawans drown after boat capsizes in river in Maharashtra : महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में गुरुवार सुबह एक नाव के नदी में पलट जाने के बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) के एक सब-इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल डूब गए।