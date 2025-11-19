Biodata Maker

बिहार में शपथ ग्रहण की तैयारी, नीतीश आज पेश करेंगे सरकार बनाने का दावा

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , बुधवार, 19 नवंबर 2025 (08:15 IST)
Latest News Today Live Updates in Hindi : बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। भाजपा और जदयू की बैठक के बाद आज एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को गठबंधन का नेता चुना जाएगा। वे आज ही सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पल पल की जानकारी...
 
 

08:16 AM, 19th Nov
-बिहार में आज भाजपा विधायक दल की बैठक। जदयू विधायक दल की भी आज बैठक होगी।
-नीतीश कुमार एनडीए की बैठक के बाद राज्यपाल से मिलकर बिहार में सरकार बनाने का दावा करेंगे।
-गुरुवार को सुबह 11.30 बजे मुख्‍यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार।
-शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना।

08:16 AM, 19th Nov
गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई समेत 200 लोगों को अमेरिका के किया डिपोर्ट। आज सुबह 10 बजे भारत पहुंचेगा विमान। ALSO READ: लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को अमेरिका ने निकाला, बाबा सिद्दीकी और मूसेवाला हत्याकांड में वांटेड, सलमान खान के फायरिंग में भी नाम आया था सामने

07:55 AM, 19th Nov
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी दिल्ली-एनसीआर में फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों और प्रमोटरों के ठिकानों पर एक साथ की गई छापेमारी के बाद हुई। ALSO READ: Delhi Blast : ED ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के फाउंडर जवाद अहमद को किया अरेस्‍ट, 25 कैंपस पर छापेमारी

