monkeypox को लेकर Delhi AIIMS का प्रोटोकॉल, इन बातों का रखना होगा ध्यान

WHO ने बताया हेल्थ इमरजेंसी : WHO ने इससे पहले जुलाई 2022 में मंकीपॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कॉन्सर्न (PHEIC) घोषित किया था और बाद में मई 2023 में इसे रद्द कर दिया था। WHO ने 2022 से अब तक विश्व स्तर पर 116 देशों में मंकीपॉक्स के 99,176 मामले और 208 मौतों की सूचना दी है। WHO द्वारा 2022 की घोषणा के बाद से, भारत में कुल 30 मामले पाए गए हैं, जिनमें से आखिरी मामला मार्च 2024 में सामने आया था।