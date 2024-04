अमित शाह ने मल्लिकार्जुन खरगे की इस टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर किया कटाक्ष

Amit Shah took a dig at Congress regarding Mallikarjun Kharge : भाजपा ने राजस्थान में संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने का जिक्र करने पर सत्तारूढ़ दल की आलोचना करने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर शनिवार को निशाना साधा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत के मूल विचार को न समझ पाने के लिए विपक्षी दल की इतालवी संस्कृति जिम्मेदार है।