10 राज्य, 36 नदियां, 391 स्थान, राम वन गमन पथ पर 8900 किमी की रोमांचक यात्रा

नए स्थल भी चिन्हित किए : आचार्य दिलीप कर्पे ने यात्रा के समापन के दौरान वेबदुनिया से खास बातचीत की। उन्होंने अपनी इस यात्रा के बारे मे विस्तार से बताते हुए कहा कि हम सभी बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमें मौका मिला और शक्ति मिली कि जिस पथ से श्रीराम वन को गए थे, उस पथ की यात्रा कर उनकी चरण धूलि को अपने माथे पर लगाया। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान हमने ऐसे स्थल भी चिन्हित किए जो जो श्रीराम पथ गमन में नहीं थे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की रामायण सर्किट योजना जिसके चेयरमैन डॉ. रामअवतार को जब हमने बताया कि कुछ स्थल ऐसे हैं, जो अछूते हैं तो वे स्वयं आए और उन्होंने सत्यापन किया। इनमें मध्यप्रदेश के पांच व तीन स्थल महाराष्ट्र के हैं। अब जो राम वन गमन पथ बनेगा उसमे ये सभी स्थल भी शामिल होंगे।