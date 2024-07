आतंकियों और घुसपैठियों को रोकने के लिए कई सेक्टरों में सेना का सर्च ऑपरेशन

Army search operation in sectors of Jammu and Kashmir: एलओसी पार से हाल ही में घुसपैठ की कई कोशिशों के जवाब में सेना ने उत्तरी कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LoC) पर तलाशी अभियान तेज कर दिया है। ये तलाशी अभियान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण केरन, टंगधार, मच्छेल, उड़ी और नौगाम सेक्टरों में चलाए जा रहे हैं। यह कदम सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम करने के लिए चौबीसों घंटे गश्त के बीच उठाया गया है।