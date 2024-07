कमर्शियल LPG हुआ 30 रुपए सस्ता, ATF की कीमत में 1.2% की बढ़ोतरी

ATF price increased by 1.2 percent and commercial LPG cheaper by Rs 30 : अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों के अनुरूप विमान ईंधन की कीमत में सोमवार को 1.2 प्रतिशत की वृद्धि की गई। हालांकि होटल तथा रेस्तरां में इस्तेमाल होने वाले वाणिज्यिक एलपीजी (19 किलोग्राम) सिलेंडर की कीमत में 30 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की गई।