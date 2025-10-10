कोर्ट में दवा कंपनी मालिक पर हमले की कोशिश, वकीलों ने गोविंदन की पैरवी से किया इनकार

Festival Posters

शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 (20:50 IST)
Cough syrup case : कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) से हुई बच्‍चों की मौत के मामले में गिरफ्तार दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल के मालिक रंगनाथन गोविंदन को आज मध्यप्रदेश की छिंदवाड़ा जिले की परासिया कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। रंगनाथन से जहरीले कफ सिरप से हुई मौतों के मामले में पूछताछ की जाएगी। इसी बीच कोर्ट परिसर में ही रंगनाथन गोविंदन पर हमले की कोशिश की गई। इस बीच अधिवक्ता संघ परासिया ने बड़ा ऐलान किया। स्थानीय अधिवक्ताओं ने सिरप मामले के आरोपी रंगनाथन की पैरवी करने से इनकार किया है। गौरतलब है कि जहरीले कफ सिरप से मध्‍यप्रदेश और राजस्‍थान में अब तक कुल 33 बच्‍चों की मौत हो चुकी है। जिसमें अकेले मध्‍यप्रदेश में ही 22 बच्‍चों की जान जा चुकी है।
खबरों के अनुसार, कफ सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) से हुई बच्‍चों की मौत के मामले में गिरफ्तार दवा कंपनी श्रीसन फार्मास्युटिकल के मालिक रंगनाथन गोविंदन को आज मध्यप्रदेश की छिंदवाड़ा जिले की परासिया कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया। रंगनाथन से जहरीले कफ सिरप से हुई मौतों के मामले में पूछताछ की जाएगी। इसी बीच कोर्ट परिसर में ही रंगनाथन गोविंदन पर हमले की कोशिश की गई।
 
वकीलों ने पैरवी से किया इनकार : इसी बीच अधिवक्ता संघ परासिया ने बड़ा ऐलान किया। स्थानीय अधिवक्ताओं ने सिरप मामले के आरोपी रंगनाथन की पैरवी करने से इनकार किया है। गौरतलब है कि जहरीले कफ सिरप से मध्‍यप्रदेश और राजस्‍थान में अब तक कुल 33 बच्‍चों की मौत हो चुकी है। जिसमें अकेले मध्‍यप्रदेश में ही 22 बच्‍चों की जान जा चुकी है।
अभी भी कई बच्चे लड़ रहे जिंदगी की जंग : किडनी फेल होने से इन मासूमों की मौत हुई। इतना ही नहीं कई बच्चे अभी भी नागपुर के अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। आरोपी दवा कंपनी मालिक रंगनाथन गोविंदन से कई पहलुओं पर पूछताछ की जाएगी। चेन्नई पुलिस की सहायता से मध्यप्रदेश पुलिस ने यह कार्रवाई की।
 
सिरप लिखने वाला डॉक्टर भी गिरफ्तार : जांच में खुलासा हुआ कि सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा तय सीमा से ज्यादा थी, जिससे बच्चों के गुर्दे (किडनी) फेल हो गए। इस घातक लापरवाही के बाद राज्य सरकार ने श्रीसन फार्मा के सभी उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया। मामले में सिरप लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार कर लिया है। उनकी जमानत याचिका भी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे), परासिया ने खारिज कर दी।
क्‍या बोले मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री : मध्यप्रदेश पुलिस ने मौतों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। इसके अलावा दवा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया। मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का कहना है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी अपराधी बच न पाए।
