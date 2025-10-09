कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली कंपनी सील, मालिक भी गिरफ्तार

Coldrif Cough Syrup news : मध्यप्रदेश में कफ सीरप से 20 बच्चों की मौत के मामले में पुलिस ने कोल्ड्रिफ कफ सीरप बनाने वाली दवा कंपनी श्रीसन फार्मा को सील कर उसके मालिक रंगनाथन गोविंदन को हिरासत में लिया। उस पर 20 हजार रुपए का इनाम था। ALSO READ: कातिल कफ सिरप की धरपकड़ के लिए इंदौर में छापामार कार्रवाई, सैंपल लेकर जांच में भेजे

मध्यप्रदेश एसआईटी ने गोविंदन को चेन्नई से गिरफ्तार किया। श्रीसन की गिरफ्तारी के लिए मध्यप्रदेश पुलिस की एसआईटी बुधवार से तमिलनाडु में डटी थी। वह यह भी पता लगा रही है कि कंपनी ने मध्यप्रदेश में कब और कहां कितना सीरप भेजा?

इससे पहले जहरीला सीरप बनाने वाली तमिलनाडु की श्रीसन फार्मा को सील किया जा चुका है। मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में कोल्ड्रिफ पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है।

मध्‍य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने इस मामले में सख्‍त कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर और 2 ड्रग इंस्पेक्टरों को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया। बच्चों को कोल्ड्रिफ लिखने वाले डॉक्टर प्रवीण सोनी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। कोल्ड्रिफ के साथ ही अन्य सीरपों की भी जांच की जा रही है।

edited by : Nrapendra Gupta