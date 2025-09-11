Biodata Maker

Ajaz Khan पर FIR, गैंगस्टर सलमान लाला को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी वि‍वादित रील, अब पुलिस से मांगने लगे माफी

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

इंदौर , गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (22:13 IST)
अभिनेता एजाज खान ने इंदौर के कुख्यात गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बारे में सोशल मीडिया पर डाले गए अपने विवादास्पद वीडियो को लेकर मामला दर्ज होने के बाद गुरुवार को पुलिस से माफी मांगी। खान ने दावा किया कि उन्होंने इस गैंगस्टर की पृष्ठभूमि के बारे में 'गलत जानकारी' दिए जाने पर यह वीडियो बनाया था।
 
स्थानीय पुलिस ने विवादास्पद वीडियो में कही गईं बातों के आधार पर 44 वर्षीय अभिनेता के खिलाफ दो समुदायों के आपसी सद्भाव पर प्रतिकूल असर डालने और अन्य गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। अपने इंस्टाग्राम खाते पर गुरुवार को डाले गए नए वीडियो में खान ने कहा कि मध्यप्रदेश के लोगों ने पहले मुझे फोन करके गलत सूचना दी थी कि सलमान लाला एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था। बाद में मुझे मध्यप्रदेश पुलिस और दूसरे लोगों से पता चला कि वह एक वांछित अपराधी था और उसकी मौत डूबने से हुई थी।
रियलिटी टीवी शो ‘बिग बॉस 7’ में नजर आ चुके अभिनेता ने कहा कि लाला की पृष्ठभूमि के बारे में हकीकत पता चलते ही उन्होंने अपना 'गलत वीडियो' फौरन डिलीट कर दिया था। खान ने कहा,"मैं इस वीडियो के लिए पुलिस से माफी चाहता हूं।’’
 
उन्होंने कहा कि वह संविधान पर बड़ा यकीन रखते हैं और अपने खिलाफ दर्ज मामले की जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। खान ने कहा कि किसी अपराधी का कोई धर्म नहीं होता। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है।
 
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने बताया कि स्थानीय निवासी इरशाद हकीम की शिकायत पर खान के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबद्ध धाराओं के तहत नौ सितंबर (मंगलवार) को मामला दर्ज किया गया था।
 
उन्होंने शिकायत के हवाले से बताया कि खान ने गैंगस्टर सलमान लाला की मौत के बारे में अपने इंस्टाग्राम खाते पर 'स्टोरी' (वह फीचर जिसमें फोटो, वीडियो और टेक्स्ट जैसी विषयवस्तु महज 24 घंटे तक दिखाई जाती है और फिर अपने-आप गायब हो जाती है) के जरिए खुद का वीडियो साझा किया था।
 
दंडोतिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित इस वीडियो में खान ने कथित तौर पर ऐसी आपत्तिजनक बातें कहीं जिनसे दो समुदायों के बीच नफरत और दुश्मनी फैल रही है।
उन्होंने बताया कि इंदौर में मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े एक मामले में पुलिस ने पिछले महीने सीहोर के बाईपास रोड पर घेराबंदी करके चार लोगों को पकड़ा था, जबकि लाला मौके से भाग गया था और बाद में एक तालाब में उसकी लाश मिली थी।
 
लाला के परिजनों ने उसे समुंदर तक में तैर चुका अनुभवी तैराक बताते हुए पुलिस हिरासत में उसकी हत्या का आरोप लगाया है, जिसे दंडोतिया ने बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पहली नजर में लगता है कि इस गैंगस्टर की मौत तालाब में डूबने से हुई। पुलिस के मुताबिक लाला पर गंभीर प्रकृति के अपराधों को लेकर 32 मामले दर्ज थे। Edited by : Sudhir Sharma 

