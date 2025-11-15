Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






श्रीनगर में पुलिस थाने के पास विस्फोट, धमाके से कई गाड़ियों में लगी आग

Advertiesment
हमें फॉलो करें Blast near Nowgam Police Station in Srinagar

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

श्रीनगर , शनिवार, 15 नवंबर 2025 (01:20 IST)
Blast in Nowgam Srinagar : श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने के पास शुक्रवार देर रात धमाके की खबर सामने आई है। मीडिया खबरों के अनुसार, इस धमाके से आसपास के कुछ क्षेत्र में आग लग गई। हादसे में नौगाम पुलिस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है। उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। धमाके में कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। पुलिस के साथ अन्य सुरक्षाबल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है।
ALSO READ: देश में कई जगह तबाही मचाने की थी साजिश, 2 हजार 900 किलो विस्फोटक जब्‍त, डॉक्‍टर समेत ये हैं 7 आतंकियों के नाम
खबरों के अनुसार, श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने के पास शुक्रवार देर रात धमाके की खबर सामने आई है। मीडिया खबरों के अनुसार, इस धमाके से आसपास के कुछ क्षेत्र में आग लग गई। हादसे में नौगाम पुलिस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है।
ALSO READ: Delhi blast : उमर नबी लेना चाहता था बाबरी का बदला, 32 कारों से थी धमाके की साजिश, खाद सामग्री बताकर जुटाया विस्फोट का सामान
उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। धमाके में कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। पुलिसकर्मियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसे में आसपास के घरों को भी नुकसान हुआ है। चारों ओर अफरातफरी जैसी स्थिति बनी हुई है। पुलिस के साथ अन्य सुरक्षाबल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है।
Edited By : Chetan Gour

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'लोकल से ग्लोबल' बन रही PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की बनारसी सिल्क की कारीगरी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels