श्रीनगर में पुलिस थाने के पास विस्फोट, धमाके से कई गाड़ियों में लगी आग

Blast in Nowgam Srinagar : श्रीनगर के नौगाम पुलिस थाने के पास शुक्रवार देर रात धमाके की खबर सामने आई है। मीडिया खबरों के अनुसार, इस धमाके से आसपास के कुछ क्षेत्र में आग लग गई। हादसे में नौगाम पुलिस स्टेशन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी है। उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। धमाके में कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। पुलिस के साथ अन्य सुरक्षाबल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है। ALSO READ: देश में कई जगह तबाही मचाने की थी साजिश, 2 हजार 900 किलो विस्फोटक जब्‍त, डॉक्‍टर समेत ये हैं 7 आतंकियों के नाम

उसके बाद फायर ब्रिगेड को भी सूचित किया गया। धमाके में कुछ पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की खबर है। पुलिसकर्मियों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। हादसे में आसपास के घरों को भी नुकसान हुआ है। चारों ओर अफरातफरी जैसी स्थिति बनी हुई है। पुलिस के साथ अन्य सुरक्षाबल ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है।

Edited By : Chetan Gour