AAP के फिल्टर पानी से यमुना घाट बनाने के आरोप पर BJP ने किया पलटवार

छठ पूजा उत्सव के बीच आम आदमी पार्टी (AAP) ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिए फिल्टर किए गए पानी वाला एक 'नकली' यमुना घाट बनाया है जबकि श्रद्धालुओं को प्रदूषित नदी में खड़ा होना पड़ रहा है। भाजपा ने पलटवार करते हुए आप के आरोपों को 'राजनीतिक हताशा का शर्मनाक नमूना' करार दिया।

भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा है कि दिल्ली में 10 साल तक रही आप सरकार ने यमुना में पूर्वांचलियों को छठ महापर्व तक मनाने नहीं दिया और अब उनकी सरकार ने जब पूर्वांचली लोगों के लिए यमुना के किनारे छठ मनाने की छूट दी है तो आप नेताओं को यह हजम नहीं हो रहा है और वह तरह-तरह के फर्जी आरोप लगा रहे हैं।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पर पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली एवं देश के लोगों ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व की राजनीतिक हताशा का वह शर्मनाक मॉडल भी देख लिया है, जब आप नेता सौरभ भारद्वाज यमुना किनारे प्राकृतिक वासुदेव घाट की सफाई एवं वहां स्वच्छ पानी की उपलब्धता पर आपत्ति कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आप नेताओं को यह बात हजम नहीं हो पा रही है कि कैसे भाजपा सरकार इतने अच्छे वातावरण में छठ महापर्व का आयोजन करा रही है। Edited by : Sudhir Sharma