राहुल गांधी ने कई बार तोड़ा सुरक्षा प्रोटोकॉल, CRPF ने मल्लिकार्जुन खरगे को लिखा पत्र

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (18:13 IST)
Rahul Gandhi News : राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सीआरपीएफ के वीवीआईपी सिक्योरिटी के प्रमुख सुनील जून ने राहुल की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी को पत्र लिखा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) ने दावा किया है कि कांग्रेस नेता ने अपनी आवाजाही के दौरान कुछ सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। सुनील जून ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी को लेकर गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा शाखा गांधी को जेड प्लस (ASL) सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करती है।

सुनील जून ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपनी सिक्योरिटी को लेकर गंभीरता नहीं बरत रहे हैं। सीआरपीएफ की वीआईपी सुरक्षा शाखा गांधी को जेड प्लस (ASL) सशस्त्र सुरक्षा प्रदान करती है। जब भी राहुल गांधी कहीं जाते हैं, लगभग 10-12 सशस्त्र सीआरपीएफ कमांडो उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं।
 
अर्धसैनिक बल की वीआईपी सुरक्षा शाखा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि गांधी ने अपने घरेलू दौरे के दौरान और विदेश जाने से पहले, बिना किसी सूचना के कुछ अनिर्धारित गतिविधियां कीं। उन्नत सुरक्षा संपर्क (एएसएल) के एक भाग के रूप में, बल गांधी द्वारा दौरा किए जाने वाले स्थानों का प्रारंभिक निरीक्षण करता है। 
बल ने रेखांकित किया है कि इस तरह की अघोषित गतिविधियां उच्च जोखिम वाले वीआईपी की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करती हैं। उसने कहा कि सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति और उसके कर्मचारियों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए।
