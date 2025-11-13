Delhi Blast : 4 जगह सीरियल ब्लास्ट का था प्लान , न्यू लाजपत राय मार्केट में मिला बॉडी पार्ट

Delhi Blast 2025 : दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम को हुए विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस समेत जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। विस्फोट के तीसरे दिन भी घटनास्थल के पास से लोगों के अंग मिल रहे हैं। इस बीच मीडिया खबरों में कहा गया है कि लगभग 8 संदिग्धों ने 4 जगहों पर सिलसिलेवार विस्फोट करने की योजना बनाई थी। उनकी योजना दो-दो के समूहों में चार शहरों में जाने की थी। प्रत्येक समूह अपने साथ कई आईईडी ले जाने वाला था।

दिल्ली पुलिस के हवाले से आ रही खबरों में कहा गया है कि डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास विस्फोट करने वाला व्यक्ति डॉ. उमर उन नबी था। विस्फोट के बाद, उसका पैर स्टीयरिंग व्हील और एक्सीलेटर के बीच फंस गया था। उसका डीएनए सैंपल उसकी मां से मेल खाता है।

दिल्ली पुलिस ने इस बात की भी पुष्टि की है कि एक वायरल CCTV फुटेज में, आरोपी डॉ उमर उन नबी को लाल किले के पास तुर्कमान गेट मस्जिद में देखा जा सकता है।

घटना के बाद पुलिस के निर्देश पर डीएमआरसी ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 और 4 को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया था। विस्फोट स्थल मेट्रो स्टेशन के करीब ही है। धमाका इतना जबरदस्त था कि मेट्रो के एंट्री गेट के शीशे भी टूट गए थे।



गौरतलब है कि दिल्ली में 10 नवंबर को हुए इस आतंकी हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई। कुल 21 जैविक नमूने जांच के लिए एफएसएल को भेजे गए।

