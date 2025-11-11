Festival Posters

दिल्ली ब्लास्ट अपडेट : लाल किला 3 दिन के लिए बंद

वेबदुनिया न्यूज डेस्क

नई दिल्ली , मंगलवार, 11 नवंबर 2025 (10:42 IST)
Delhi Blast Update : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम हुए धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई जबकि और बारह घायल हुए हैं। धमाके के अगले दिन आज सुबह सुरक्षा एजेंसियों ने जांच तेज कर दी है। तीन दिन के लिए लाल किला आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है।
 
लाल किले को 11/11/2025 से 13/11/2025 तक 3 दिनों के लिए विजिटर्स के लिए बंद किया गया है। इसके साथ ही लाल किला मेट्रो स्टेशन और लाजपत राय मार्केट को भी बंद कर दिया गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी की जांच की जा रही है। 
 
दिल्ली पुलिस की ओर से सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट को लिखे गए पत्र में लाल किले को 3 दिनों के लिए बंद करने को कहा गया था। इस पत्र में लिखा है कि 10/11/2025 को दिल्ली के लाल किला चौक के पास नेताजी सुभाष मार्ग पर एक कार में बम-विस्फोट की घटना हुई है। 
 
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों एवं बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
