Delhi Blast : धमाके से दहली दिल्ली, क्या है ब्लास्ट का पुलवामा कनेक्शन?

Delhi Blast 2025 : दिल्ली में सोमवार को आई20 कार में हुए दिल दहला देने वाले धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। जिस कार में धमाका हुआ है उसे कई लोगों को बेचा जा चुका है। बताया जा रहा है कि इस कार को पुलवामा के तारिक को भी बेचा गया था। इस मामले की हर एंगल की जांच की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी होने तक इस मामले में कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है। ALSO READ: delhi blast : 2011 के बाद फिर दिल्ली में बड़ा धमाका जानिए धमाकों से कब-कब दहली देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार को आई20 कार में हुए दिल दहला देने वाले धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। जिस कार में धमाका हुआ है उसे कई लोगों को बेचा जा चुका है। बताया जा रहा है कि इस कार को पुलवामा के तारिक को भी बेचा गया था। इस मामले की हर एंगल की जांच की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी होने तक इस मामले में कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, लाल किले के पास सुभाष मार्ग ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार में धमका हुआ। दिल्ली लाल किला कार ब्लास्ट को आधिकारिक तौर पर अभी आतंकी हमला नहीं बताया गया है। जिस कार में विस्फोट हुआ, उसमें 3 लोग सवार थे। इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या यह आत्मघाती हमला था?

बताया जा रहा है कि यह कार सबसे पहले हरियाणा के सलमान ने खरीदी थी। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। सलमान ने डेढ़ साल पहले ने डेढ़ साल पहले कार को ओखला में देवेंद्र बेच दिया था। देवेंद्र ने कार हरियाणा के अंबाला में किसी को बेची थी। बाद में वाहन को अंबाला में किसी को बेच दिया गया और फिर इसे पुलवामा में तारिक नामक व्यक्ति को बेच दिया गया। पुलिस उन लोगों का पता लगा रही है।

मीडिया खबरों के अनुसार, जांच में सामने आया है कि यह भी कहा जा रहा है कि कार की खरीद-फरोख्त में फर्जी कागजातों की इस्तेमाल किया गया था। बहरहाल पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। पहाड़गंज, दरियागंज के आसपास के होटलों की भी जांच की जा रही है।

दिल्ली में धमाके के बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्‍ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। ट्रेनों और बसों में जांच की जा रही है।

edited by : Nrapendra Gupta