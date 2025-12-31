दिल्ली में घने कोहरे का कहर, 148 फ्लाइट्स कैंसल, Indigo ने दी यह चेतावनी

Delhi weather update news : घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के कारण आज दिल्ली एयरपोर्ट से कुल 148 फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ीं। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने भी स्थिति को लेकर बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में जारी घना कोहरा चुनिंदा एयरपोर्ट्स पर उड़ान संचालन को प्रभावित कर सकता है। वहीं इंडिगो ने भी आज एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को दिल्ली और उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट पर घने कोहरे के कारण फ्लाइट में रुकावट की संभावना के बारे में चेतावनी दी।





गौरतलब है कि देशभर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा व शीतलहर जनजीवन को प्रभावित कर रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर अब पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली-एनसीआर के मैदानी इलाकों में दिखने वाला है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को इन राज्यों के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं।

Edited By : Chetan Gour